Fuerte cruce entre Fernando Iglesias y Maximiliano Ferraro por la reforma laboral del Gobierno

El diputado de la Coalición Cívica (CC) Maximiliano Ferraro y el embajador argentino en Bélgica y Unión Europea, Fernando Iglesias, mantuvieron un fuerte cruce en redes sociales respecto a la reforma laboral que se aprobó con cambios en Diputados y que fue girada nuevamente al Senado para su sanción definitiva.

El intercambio comenzó cuando Ferraro criticó la reforma y la comparó con las que impulsaron otros gobiernos, como el de Carlos Menem y el de Fernando de la Rúa. Compartió también dos tapas de diario cuando se aprobaron ambas medidas. La primera, del 1991, contemplaba cambios en los topes de las indemnizaciones y habilitaba contrataciones temporales. En tanto, la segunda data del 2000 y permitía períodos de prueba de entre tres y doce meses.

“Algo de perspectiva histórica. Cuéntenla como quieran. Esta historia ya la vivimos. Y todos sabemos cómo terminó. No finjan demencia. Alcanza con leer los títulos y sus bajadas. Más claro, echale agua”, escribió en su cuenta de X el diputado alfil de la dirigente de la CC, Elisa Carrió. Los legisladores de ese partido votaron en contra de la ley impulsada por La Libertad Avanza.

Unas horas más tarde, el representante de Cancillería en Bruselas lo cruzó. “El kirchnerismo, saliendo del placard”, acusó Iglesias. Ya este sábado, Ferraro le respondió y publicó una simulación de cómo sería un “Only Fans” (una plataforma de contenido pornográfico) del embajador pero en términos políticos.

“Fernando, tu problema es que no tenés un mínimo de dignidad. Todo lo que supuestamente defendías lo entregaste por una embajada. Si existiera un OnlyFans de la política, el tuyo sería el más barato y humillante. Te convertiste en un cortesano complaciente del populismo de derecha que abraza [al primer ministro de Hungría] Viktor Orbán. Y ahora, que los populistas me dicen kirchnerista, me hace acordar a cuando los kirchneristas me decían de ultraderecha. Es la misma estupidez, solo etiquetar para descalificar. Disfrutá de tu embajada", posteó el diputado. Iglesias fue legislador de Pro hasta que fue nombrado por la administración libertaria en enero para representar a la Argentina en Bélgica.

En la imagen que compartió Ferraro, se ve un falso perfil de Only Fans con una descripción de Iglesias. “Puedo ser todo lo que quieras: ultraderecha populista, liberal globalista arrepentido, nacional-populismo remixado y revolucionario de escritorio”.

Y continúa: “Nacional populismo es el comienzo de la tragedia global. O tal vez no, depende del pack que compres. Suscribite y elegí el personaje. La narrativa es flexible”.

El cruce no terminó ahí porque Iglesias se defendió: “Orgulloso diputado de la Coalición Cívica cuando éramos opositores al kirchnerismo. Orgulloso diputado de Pro durante dos mandatos, siempre apoyando el cambio y votando junto con mi partido. Orgulloso embajador de la República Argentina, ahora, cuando se decide un tema fundamental como el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Si andás buscando obsecuentes, la tenés fácil: buscá un espejo. Debe haber alguno en el living de la doctora Carrió”.