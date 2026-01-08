El Gobierno designó a Fernando Iglesias como embajador argentino en Bélgica

Con la renovación de legisladores a partir del 10 de diciembre de 2025, Fernando Iglesias cumplió su mandato como diputado y abandonó su banca, sin embargo, el Gobierno le encontró otro lugar: será embajador argentino en Bélgica y fue nombrado “en comisión” en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a cargo de Pablo Quirno.

La medida fue publicada este jueves en el Boletín Oficial a través del Decreto 6/2026, que lleva la firma de Quirno y del presidente Javier Milei. Allí, el Poder Ejecutivo estableció: “Iglesias reúne las condiciones de idoneidad, experiencia y trayectoria profesional necesarias para desempeñar esta función con la responsabilidad y el compromiso que la misma exige”.

Iglesias había sido propuesto para el cargo en noviembre del año pasado, cuando el gobierno argentino solicitó el plácet para ser diplomático en la Unión Europea. A su vez, el Ejecutivo aclaró en el documento que el gobierno de Bélgica concedió la aprobación al exdiputado para su designación como embajador en el país.

El nuevo embajador ya había tenido un primer contacto con el país europeo en octubre del año pasado, cuando hizo una gira. Iglesias visitó Bruselas, donde participó en distintas reuniones que tuvieron como tema central el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y las relaciones bilaterales entre la Argentina y Bélgica.

En Bélgica se reunió con el director de las Américas y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores local, Pierre-Emmanuel De Bauw, y con el director del think tank Royal Higher Institute for Defence, además de otros funcionarios internacionales. También visitó el Centro Espacial de Lieja y se encontró con directivos del organismo.

En Bruselas, participé de diferentes reuniones con eje en el acuerdo Mercosur-Unión Europea y las relaciones bilaterales Argentina-Bélgica. Entre ellas:



-Sesión especial en el @Europarl_EN - @Europarl_ES con los “shadow rapporteur” del acuerdo MS-UE organizada por el… pic.twitter.com/4XowcWIYkT — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) October 26, 2025

Entre otras actividades similares, Iglesias recibió en octubre del año pasado a Hubert Cooreman, quien había asumido recientemente como embajador belga en la Argentina. El entonces diputado le dio la bienvenida en Buenos Aires y relató: “Repasamos la agenda bilateral entre nuestro países. El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, y el incremento del comercio y las inversiones belgas en Argentina están en el centro de la agenda“.

En tanto, en junio de 2025, se reunió en el cuartel central de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) con el encargado para el Hemisferio Sur, Javier Colomina, por “sugerencia” del entonces ministro de Defensa, Luis Petri. En ese encuentro fue asesorado por Alejandra Bomben, entonces embajadora argentina en Bélgica. “Con él conversamos acerca del pedido argentino de incorporación a la OTAN como global partner. Desde mi anterior visita, en febrero, Turquía ha retirado sus objeciones, en tanto España las mantiene. El panorama es positivo pero habrá trabajo para nuestro Ministerio de Defensa y Cancillería”, expresó en esa ocasión.