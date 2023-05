Fuerte cruce entre Ricardo López Murphy y Roberto García Moritán por la candidatura en la ciudad de Republicanos Unidos

escuchar

La disputa en Juntos por el Cambio por la sucesión de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo. Ricardo López Murphy, precandidato a jefe de gobierno, ratificó hoy que competirá en las PASO del 13 de agosto y rechazó la chance de dirimir la postulación de Republicano Unidos en una interna previa a las primarias con el legislador porteño Roberto García Moritán.

López Murphy y García Moritán fueron aliados hasta hace unos meses. De hecho, el exministro de Economía y de Defensa lo integró en su lista de legisladores porteños en las elecciones porteñas de 2021, cuando el “bulldog” acordó con Larreta su incorporación a Juntos por el Cambio en la Capital. Sin embargo, el vínculo se quebró a partir de que López Murphy cerró filas con Patricia Bullrich , a quien respalda como candidata a presidente, y oficializó su deseo de sumarse a la pelea por el sillón de Larreta. García Moritán también anhelaba ocupar ese lugar, por lo que se rebeló ante su exaliado y lo desafío con dirimir la candidatura en una interna partidaria.

Hoy, el referente de Republicanos Unidos confirmó que competirá en las PASO y que no pretende ir a una interna con García Moritán. Es más: sus asesores ya miden su intención de voto respecto de Jorge Macri, Fernán Quirós y Martín Lousteau. “Voy a estar en las PASO. Hay cosas que no se deben decirse y se han dicho. No son constructivas. Ya está, yo no me dedico a esos problemas”, planteó en diálogo con Radio La Red.

Pese a que intentó encapsular el conflicto, no ocultó su desencanto con el legislador porteño y el sector de Republicanos Unidos que lo acompaña. Entre los laderos de García Moritán está Yamil Santoro, quien se sumó el año pasado al gobierno de Larreta. “Tengo una desilusión con lo que ha sido la conducta de ellos, pero ya está. Ya ocurrió”, remató López Murphy.

Minutos después, García Moritán salió al aire en la misma emisora para responderle a su exsocio. Dijo que López Murphy no respetó el reglamento interno de Republicanos Unidos al lanzar su candidatura. Explicó que en esa fuerza los afiliados eligen a quienes estarán en las listas y acusó al diputado nacional de no respetar las instituciones.

A su vez, remarcó que un sector de la fuerza liberal “no se siente identificado por expresiones, formas o metodologías de trabajo” del exministro. “Nosotros somos parte del espacio más democrático de la Argentina. Esto significa que cualquiera quiera ser participar, solo tiene que competir y si es elegido, ser parte de una lista”, indicó en Radio La Red.

Para García Moritán, López Murphy decidió “irse” de Republicanos Unidos. En esa rama interna creían que el exfuncionario debía ser candidato a presidente para liberarle el camino al empresario en la Capital.

“El problema es que hay un sector importante del partido no se siente identificado por expresiones, formas o metodologías de trabajo del ‘ricardismo’ y me pidió que lidere una mirada y un liderazgo más moderno, de gestión de resultados”, apuntó García Moritán.

“Yo entendí que él va directo a las PASO. Interpreté que se estaría yendo del partido”, continuó.

Además, el legislador de Republicanos Unidos defendió la herramienta de la interna para definir las candidaturas. Dijo que la competencia “eleva” a los dirigentes. “No sé por qué Ricardo ningunea la interna. Él cree que está por encima de las instituciones”, lanzó.

LA NACION