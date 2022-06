Fuerte expectativa de los intendentes del PJ por tener bajo su control a los beneficiarios de los planes

Los intendentes peronistas del Gran Buenos Aires dejan trascender que el traspaso de planes sociales a las órbitas de los municipios sería una buena noticia. Aseguran que podrían ordenar mejor que los movimientos sociales el trabajo de los beneficiarios de los subsidios. En una permanente pulseada de poder, en esta oportunidad aparecen cercanos a los deseos de Cristina Kirchner y La Cámpora, que contrastan con los del Movimiento Evita, la organización social con mayor manejo de planes sociales. Sin embargo, la incorporación masiva de trabajadores subsidiados en los distritos también pone en alerta a los dirigentes sindicales de los municipios, entre los que se advierte que los beneficiarios de planes pueden terminar realizando tareas del trabajador comunal.

“Cuando las unidades ejecutoras estaban en los municipios, tomábamos asistencia y les dábamos tareas. Hoy, los planes no los controla nadie. En la época de [la exministra de Desarrollo Social Carolina] Stanley, se desordenó. Pero no veo que este Gobierno tenga músculo político para esta decisión”, sostiene un intendente de la zona sur del conurbano.

El mismo intendente descarta que puedan hacer uso político de los beneficiarios de los planes, al tenerlos bajo su mando. “En 2009, las cooperativas nos fiscalizaron en contra, fiscalizaron para [Sergio] Massa”, ejemplifica. Y opina que no se generó una alianza circunstancial entre los intendentes y La Cámpora para ir contra el Movimiento Evita: “En mi distrito, no tienen trascendencia. En Lomas de Zamora sí, porque [Martín] Insaurralde tiene una interna con El Chino [por Fernando Navarro, uno de los líderes del Evita], que tiene presencia en Lomas y es muy intenso”. Insaurralde respaldó inmediatamente la idea de la vicepresidenta de eliminar la “tercerización” de los planes.

“ Cuando los tuvimos, hicieron un laburo en espacios públicos que nos sirvió. Lo podemos articular. Ahora no van a laburar. Si el presentismo dependiera de nosotros, podríamos exigirles horas de trabajo ”, asegura otro jefe comunal del peronismo en el conurbano, que habló hace pocos días con el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta. “Juanchi está firme, dice que lo viene trabajando desde antes”, indica.

“Con una parte [de los beneficiarios], lo hacemos. No nos cuesta nada, pero es una decisión del gobierno nacional”, dice un intendente de la tribu de los experimentados del PJ, al referirse al manejo de los planes.

En varios municipios, intendentes que tributan a distintas alas del peronismo conviven con La Cámpora y el Movimiento Evita, por lo que prefieren evitar subirse al ring de esa pelea, con el manejo de los planes de por medio. Las agrupaciones tienen una larga trayectoria de enfrentamiento que se sostiene en el tiempo.

“No lo veo así [como una alianza contra el grupo de Emilio Pérsico y Navarro]. Acá estoy bien con los del Evita, tengo funcionarios de ellos”, señala uno de los intendentes consultados. “Yo los tengo adentro”, asegura, en sintonía, otro jefe comunal sobre la relación con el Movimiento Evita en su distrito.

Alerta gremial

Sin embargo, a los intendentes podría abrírseles un frente de conflicto gremial, si se concreta la incorporación de trabajadores de planes a sus municipios.

“Cuando tomaron esas cooperativas, las metieron a hacer tareas de trabajadores municipales. Nos rompieron las carreras administrativas, no había más ascensos, no hubo concursos para acceder a cargos jerárquicos. El dedo político de cada uno de ellos hizo que metieran compañeros en áreas para las que no estaban preparados”, advierten a LA NACION en la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo), que conduce Rubén “Cholo” García.

“Generaron una evasión enorme al Instituto de Previsión Social [IPS] y al IOMA, porque esa gente no tributaba para la jubilación. Si los intendentes toman los planes y los vuelven a poner a hacer trabajos de municipales, se ahorrarán plata y esos compañeros estarán precarizados”, completan en la federación de gremios municipales de la provincia de Buenos Aires.