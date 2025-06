Fuerte respaldo de Galperin al ataque de Estados Unidos a Irán

El empresario Marcos Galperin utilizó sus redes sociales para manifestar su apoyo a la ofensiva de Estados Unidos contra Irán. “Hoy es un gran día para la civilización occidental”, escribió este domingo por la mañana en su cuenta de X luego de que se conociera la noticia del ataque con misiles que realizó la administración comandada por Donald Trump sobre tres centrales nucleares en el país de Medio Oriente.

El mensaje -que, a su vez, fue compartido por el presidente Javier Milei en su propia cuenta de la red social- llegó pocas horas después de que se conociera la magnitud del ataque que tuvo como objetivo “desmantelar el programa nuclear del régimen de los ayatollahs”.

El posteo de Galperin. X

Si bien el presidente Milei todavía no se manifestó sobre esta última movida de Estados Unidos, sí compartió varios posteos en los que celebraba el accionar de los aliados de Israel. Entre los mensajes que ahora se pueden ver en su perfil se incluyen una serie de fotos de él mismo junto a Trump y Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, en las que el usuario celebra “ver al país del lado correcto de la historia”.

A su vez, el pasado viernes en una entrevista con LN+, el jefe de Estado defendió el ataque preventivo de Israel y recordó lo que dijo el primer ministro alemán sobre el conflicto: “Está haciendo el trabajo sucio”. Además, ratificó su alineamiento y advirtió: “Irán ya atentó contra la Argentina. Hubo dos atentados: AMIA y embajada de Israel, 114 muertos. Irán es un enemigo de la Argentina”.

“Fue durante nuestro gobierno que se declaró a Hezbollah y Hamas como organizaciones terroristas. Nosotros lo hicimos. No confundir con el memorándum con Irán: ese fue el kirchnerismo, y Cristina va a tener que dar explicaciones ante la Justicia. No sé si constituye traición a la patria, pero pusieron dos bombas”, diferenció y subrayó: “Esto es clave. En nuestro gobierno, la Argentina incluyó a Hezbollah y Hamas en la lista de agrupaciones terroristas. No es menor”.

Milei junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Amos Ben-Gershom - GPO

El bombardeo a Irán

En una conferencia de prensa en el Pentágono, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, y el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor, aseguraron que el bombardeo que realizaron esta madrugada, la operación Martillo de Medianoche, “devastó el programa nuclear iraní”.

“Las principales instalaciones de enriquecimiento nuclear de Irán han sido total y completamente destruidas”, dijo Trump este sábado por la noche en un mensaje a la población, en el que además amenazó al régimen con “ataques peores” si no acepta hacer la paz y cesa sus acciones agresivas.

Y añadió: “El Ejército estadounidense llevó a cabo ataques masivos de precisión contra las tres instalaciones nucleares clave del régimen iraní en Fordo, Natanz e Isfahan. Todo el mundo escuchó esos nombres durante años mientras construían esta bomba horriblemente destructiva. Nuestro objetivo era la destrucción de la capacidad de enriquecimiento nuclear de Irán y poner fin a la amenaza nuclear planteada por el Estado patrocinador del terror número uno del mundo".

Los siete bombarderos que se utilizaron fueron los B-2 -creados especialmente para penetrar defensas antiaéreas y desplegar armas tanto convencionales como nucleares-, junto con misiles que se lanzaron desde submarinos. Los B-2 son los únicos que tienen la capacidad de transportar la bomba estadounidense más pesada, el Penetrador de Artillería Masiva (Massive Ordnance Penetrator), conocido como “bomba anti-búnker”. Este fue el primer uso operativo en combate de esta clase de armamento.