Ranking Forbes 2026: quiénes son los seis argentinos más ricos

La edición 2026 del ranking global de multimillonarios de Forbes sitúa a seis argentinos entre las personas más ricas del mundo, con una fortuna conjunta superior a los US$26.000 millones, provenientes del sector de la tecnología, el real estate, las finanzas, la construcción y la energía.

Se trata de los empresarios Paolo Rocca, Marcos Galperin, Alejandro Bulgheroni, Eduardo Eurnekian, Eduardo Costantini y Delfín Jorge Ezequiel Carballo.

Para confeccionar su listado, la revista internacional toma en cuenta los datos aportados por los informes de las bolsas de Buenos Aires y Nueva York, estudios de casas de subastas como Sotheby’s y Christie’s y medios periodísticos como Forbes, Bloomberg, Clarín y LA NACION.

Los argentinos más ricos

Paolo Rocca encabeza el grupo. Figura en el puesto 528 con un patrimonio de US$7300 millones por Grupo Techint, que opera en la producción de acero, minería, petróleo y gas.

En total, el Grupo Techint factura más de US$22.000 millones anuales y emplea a unas 52.000 personas en todo el mundo. A lo largo de sus más de 70 años de historia, la compañía construyó más de 11.000 kilómetros de líneas de alta tensión y más de 2.000 kilómetros de caminos en Argentina.

Paolo Rocca encabeza el grupo. Figura en el puesto 528 con un patrimonio de US$ 7300 millones de dólares por Grupo Techint

Lo sigue Marcos Galperin. El fundador de Mercado Libre experimentó un leve retroceso en su patrimonio: pasó de US$8000 millones a US$7200 millones y se ubicó en el puesto 542 a nivel global. Sin embargo, su influencia regional es indiscutible.

En 2025 entregó 2.400 millones de productos y consolidó a Mercado Pago con 78 millones de usuarios mensuales. A principios de este año, Galperin cerró un ciclo de 26 años como CEO para asumir la presidencia del directorio, dejando atrás la gestión operativa de la tecnológica más valiosa de América Latina.

Alejandro Bulgheroni ocupa el tercer lugar a nivel local (US$5100 millones) y el puesto 837 a nivel global. El principal activo de la familia Bulgheroni es el 25% de Pan American Energy Group, la petrolera más grande del país después de YPF, que surgió de la fusión entre Bridas Corporation y BP, cada una con el 50% del paquete accionario.

El fundador de Mercadolibre experimentó un leve retroceso en su patrimonio: pasó de US$ 8.000 millones a US$ 7.200 millones

El empresario además tiene un rol importante en sector vitivinícola de alta gama, con más de diez bodegas alrededor del mundo. También el complejo agroindustrial Estancias del Lago en Uruguay, que produce medio millón de litros de leche diarios.

A sus 93 años, Eduardo Eurnekian, dueño de Corporación América y gestor de Aeropuertos Argentina, experimentó el salto patrimonial más significativo destacando en el cuatro lugar. Su patrimonio asciende a US$4800 millones, un salto importante versus los US$3400 millones del año pasado.

En tanto, el fundador del MALBA y desarrollador inmobiliario, Eduardo Costantini, en el puesto 2858, tiene un patrimonio de US$1300 millones. Sostiene su estatus como uno de los desarrolladores regionales más respetados.

Delfín Jorge Ezequiel Carballo cierra la lista. Este año, con una pequeña baja, ostenta el puesto 3332 con una fortuna de US$1000 millones, versus los US$1200 millones del año anterior. Carballo fue una pieza fundamental en la historia del Banco Macro desde su fundación en 1976.

Alejandro Bulgheroni ocupa el tercer lugar. IEFA

Forbes seleccionó a 3.428 personas de todo el mundo para su lista anual de multimillonarios y es la primera vez en la historia que se registró la mayor cantidad de fortunas de al menos US$1000 millones desde que se inició el ranking. La fortuna total, en tanto, alcanzó un récord de US$20 billones, unos 4 billones más que en 2025.

Elon Musk lidera la lista de los más ricos del mundo de Forbes con una fortuna estimada de US$839.000 millones de dólares, impulsado por SpaceX y xAI. El top 3 se completa con los creadores de Google, Larry Page (US$257.000 millones) y Sergey Brin (US$237.000 millones). Luego figura Jeff Bezos (US$224.000 millones) y Mark Zuckerberg (US$222.000 millones).