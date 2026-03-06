Furia de La Cámpora contra Espinoza por nombrar a Toty Flores, de Carrió, y a dirigentes de Pro

Facundo Tignanelli, uno de los principales referentes de La Cámpora y negociador de Máximo Kirchner, criticó al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, por incorporar en su gabinete municipal a dirigentes de Pro y a Héctor “Toty” Flores, referente de la Coalición Cívica y excandidato a vicepresidente de Elisa Carrió en 2015.

“La verdad es que habiendo tantos buenos compañeros peronistas en La Matanza ir a buscar a los del Pro no tiene sentido; además es subestimar a los votantes, que eligieron peronismo y ponen antiperonistas a gobernar”, dijo Tignanelli, en diálogo con LA NACION

Espinoza, uno de los principales aliados del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, incorporó también a Jorge Lampa y Laura Greco, ambos con trayectoria en Pro.

En 2015, Carrió y su entonces compañero de fórmula, Héctor "Toty" Flores, durante una recorrida de campaña por Salta @elisacarrio

Flores, exdiputado nacional de Juntos por el Cambio y concejal de La Matanza hasta diciembre pasado, quedó a cargo de la Subsecretaría de Economía Social y Productiva. En las elecciones nacionales de octubre pasado, el también dirigente social -conduce la cooperativa La Juanita de Laferrere- había integrado la lista de la Coalición Cívica.

“Primero trajeron porteños a la gestión, ahora ponen antiperonistas; eso explica por qué La Matanza está como está; hay basura por todos lados, nadie gestiona nada, hay 250 mil palos en un plazo fijo que no se usan para resolver problemas de los vecinos”, enumeró Tignanelli, presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados bonaerense.

Mayra Mendoza y Facundo Tignanelli, durante una actividad de campaña

Durante el relanzamiento de su gestión, Espinoza sugirió que la oposición debe unirse para armar un gran frente contra Javier Milei. “Estamos fundando un movimiento de unidad nacional que trasciende al propio peronismo: un espacio amplio, generoso y profundamente comprometido con nuestro pueblo”, dijo.

Para el camporista, en cambio, el intendente “compró” dirigentes opositores. “Eligieron comprar opositores para no tener críticas, en vez de resolver los problemas de los y las matanceras”, sostuvo el colaborador de Máximo Kirchner.

Ante la consulta de LA NACION, el diputado nacional Maximiliano Ferraro y la presidenta de la filial bonaerense de la Coalición Cívica, Maricel Etchecoin, lamentaron la incorporación de Flores al gabinete de Espinoza. Carrió también se mostró apenada por el giro de su ladero, pero aseguró que su relación personal no cambiará. “La decisión de Toty me rompió el corazón, pero nuestro vínculo no va a cambiar”, dijo a este medio.