Furioso con los Macri, Milei dijo que sintió “una traición por la espalda” y los acusó de “cuidar los negocios”

Javier Milei corroboró que está en el peor momento de su relación con los Macri, a los que enfrenta en las elecciones anticipadas de la ciudad de Buenos Aires del 18 de mayo. Los culpó de una falta de acuerdo entre La Libertad Avanza (LLA) y el Pro con durísimos términos: dijo que demonizaron a su hermana Karina, que buscan “cuidar los negocios” y que sintió como “una traición por la espalda” que hubieran contratado como asesor al consultor español Antoni Gutiérrez-Rubí, que trabajó con Sergio Massa en la última campaña presidencial.

Sin eufemismos, durante un diálogo por radio con el periodista Luis Majul, Milei hizo foco especialmente en el jefe porteño, Jorge Macri, pero también se preocupó por apuntarle desde el principio a Mauricio Macri, fundador y presidente del Pro a nivel nacional. Lo hizo al celebrar la flexibilización de las restricciones cambiarias. “El cepo se puso durante el final del gobierno de Macri con Hernán Lacunza, generando un monstruo cambiario que además defaulteó la deuda en pesos. Bajo el artilugio del reperfilamiento, Lacunza y Macri defaultearon deuda en pesos, algo inédito“.

Milei: "La ciudad es una mugre"

Esa alusión marcó el tono de lo que quería decir sobre el escenario electoral. Por un lado, auguró un acuerdo con los dirigentes del partido amarillo en la provincia de Buenos Aires; por otro se mostró furioso contra los primos Macri.

“En la provincia de Buenos Aires vamos juntos. ¿Usted no vio la última foto con mi hermana, (Cristian) Ritondo, (Diego) Santilli, Lule (Menem) y (Sebastián) Pareja? Estamos para ir y ganarles a los kukas en la provincia de Buenos Aires“, dijo.

Karina Milei recibió a Santilli, Ritondo y Montenegro, con Lule Menem y Pareja

Desde ahí, buscó separar la situación de esos dirigentes -que negocian sin que quede claro si lo hacen en nombre de Macri- y la de la Capital.

“Están demonizando a mi hermana de una manera injusta. ¿Yo desdoblé las elecciones? No, lo hizo Jorge Macri. Si vamos divididos es por su culpa. No hay voluntad de cambio en la Ciudad -señaló-. Ellos dicen que querían acordar. ¿Saben cómo? Ellos ponían cuatro legisladores y nosotros uno. ¡No me corran con los eufemismos porque hablo y digo las cosas que hicieron! Esa propuesta parece una cargada. Hoy La Libertad Avanza es mucho más poderosa que el Pro".

Enseguida añadió: “Si yo dije ‘vamos todos juntos o nada’ y usted desdobla está diciendo: ‘Yo quiero cuidar mis negocios en la ciudad‘. Le mienten a la gente”.

“Una mugre”

Hizo de inmediato una oscura descripción de la situación de la ciudad. “Que explique Jorge Macri por qué desdobló, por qué quiso subir los impuestos, por qué quiere mantener un Estado elefantiásico, por qué la ciudad es una mugre, se los dice el propio Larreta. Mire lo bajo que han caído que hasta Larreta dice eso”.

Fue curioso que usara los dichos de su odiado Horacio Rodríguez Larreta sobre el “olor a pis” en Buenos Aires para atacar a Macri.

“Acá el que decidió violentar la posibilidad de un acuerdo para defender el reducto fue Jorge Macri. Si quieren nos hacemos los boludos y les creemos las mentiras a Jorge Macri”, insistió.

Antoni Gutiérrez-Rubí

Respecto de Guitérrez-Rubí, sostuvo: “Contrataron para campaña negativa al mismo tipo que contrató Massa. No les parece un acto de deslealtad. A mí me parece una traición por la espalda”.

Gutiérrez-Rubí asesoró Massa, aunque hubo otros consultores en 2023, de origen brasileño, que introdujeron un tono más confrontativo sobre el final de la campaña. El encono con Gutiérrez-Rubí llegó al punto de que la semana pasada Migraciones lo denunció por una supuesta falsificaciones papeles de residencia y pretende echarlo del país. Milei no dijo nada al respecto en la entrevista.

Otro punto en el que el Presidente apuntó a Jorge Macri tuvo que ver con los cortes de calle: “Se quiere robar el logro de haber terminado con los piquetes. Se terminaron por las gestiones de Sandra Pettovello, que les cortó la financiación a los piqueteros, y el protocolo de Patricia Bullrich”.

Las elecciones para la Legislatura porteña se celebrarán el domingo 18 de mayo. LLA presenta como candidato principal al vocero Manuel Adorni, una señal de que busca jugar fuerte para nacionalizar la campaña. El Pro compite con Silvia Lospennato como cabeza de lista. En las encuestas arranca como favorito Leandro Santoro, que lidera la oferta unificada del kirchnerismo porteño.