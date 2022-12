Gabriel Katopodis anticipó cuál será la reacción del peronismo si condenan a Cristina Kirchner

escuchar

Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas de la Nación y uno de los funcionarios más cercanos al presidente Alberto Fernández, se refirió este sábado a la próxima sentencia por Vialidad, el juicio en el que Cristina Kirchner es acusada como la jefa de una asociación ilícita para defraudar al Estado durante su mandato presidencial. A ese respecto, aseguró que la vicepresidenta es juzgada “por lo que hizo bien y no por lo que hizo mal” y anticipó cuál será la reacción del peronismo ante una eventual condena.

Consultado en El Destape sobre la situación judicial de Cristina Kirchner, el funcionario habló de un “ellos” y un “nosotros” y afirmó: “Creo que ellos tienen una consigna que pasa por la idea de querer escribir esta historia y borrar al peronismo. Es una vieja receta que tiene nuestro país, lo que cambian son los instrumentos. Ellos quieren un país sin peronismo, no un proyecto de 12 años. Ellos no van a tolerar que la economía siga creciendo, que se siga recuperando el trabajo y que tal vez todos los días podamos ir recuperando el salario”.

Tras ello, continuó: “Entramos en una semana y en un mes muy delicados para todos por lo que va a pasar con la sentencia y el juicio a Cristina. Tener en claro, el conjunto de los argentinos, que no se hace un país con esta Justicia. Con esta Justicia no hay república ni democracia. Apuntan a Cristina por lo que ella representa. Quieren romper con un consenso básico que es que todos competimos y el que sale con los votos se respeta. Ese era un acuerdo general que tenemos que reafirmar a los 40 años de democracia”.

Frente al escenario planteado, Katopodis aseguró que desde el espacio que integra están “decididos” a que la oposición no vuelva a “gobernar para pocos y a perseguir a su gente”. Con relación a la reacción que tendrían ante una eventual sentencia desfavorable para la vicepresidenta, dijo: “Por supuesto que vamos a estar muy firmes esta semana, expectantes, pero muy decididos a plantear en cada ámbito qué está en juego, más allá de un proceso judicial. Está en juego cuánto se puede avanzar sobre nuestra gente, qué reserva tiene el peronismo. Ellos hacen la cuesta de que si se cargan a Cristina el peronismo les dura 15 minutos. Tenemos que tener la decisión de expresarnos en las calles y de todas las maneras posibles, porque lo que puede pasar esta semana es muy, pero muy grave”.

Después, ahondó sobre el desarrollo del proceso judicial que se sigue contra la exmandataria y otros exfuncionarios de su gobierno y vinculó con el mismo al expresidente Mauricio Macri.

“Me parece que todos vimos un proceso judicial absolutamente parcial, con un debido proceso fuertemente sospechado. Cristina Kirchner es la única ciudadana que tiene que probar su inocencia. Lo que pasa alrededor del juicio es Macri puro”, afirmó e insistió: “Y nuestra gente no sale por cualquier cosa. Reacciona cuando se siente amenazada y está en juego su futuro y sus derechos. Atacan a Cristina por lo que hizo bien, no por lo que hizo mal. Hay que defenderla a ella y a algo más grande. Y la gente y la militancia la va a defender porque ella la defendió. No sé en qué están pensando, pero yo te digo mi posición. No tengo ninguna duda de que la expresión tiene que ser fuerte y contundente. Ellos están probando cuántos somos y qué resistencia hay. Esto va más allá de Cristina: es lo mejor que ella y el peronismo representan lo que están queriendo cuestionar”.

LA NACION