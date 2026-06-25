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Javier Milei y sus medidas, en vivo: crece la tensión entre Bullrich y Adorni y la aprobación del súper RIGI

El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios

El Presidente Javier Milei recibió en la Quinta de Olivos al economista estadounidense David Friedman
El Presidente Javier Milei recibió en la Quinta de Olivos al economista estadounidense David FriedmanPresidencia

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Diputados: el oficialismo consiguió aprobar el Súper RIGI para atraer megainversiones en el área tecnológica

Delfina Celichini
Delfina Celichini

El oficialismo de la Cámara de Diputados le dio este miércoles a la noche media sanción al proyecto conocido como “Súper RIGI”, un régimen que concede beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y regulatorios por 30 años a inversiones superiores a los US$1000 millones.

Obtuvo 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones. Fue apoyado por Pro, la UCR, el MID y otros bloques provinciales alineados con la agenda oficial, como Independencia, Innovación Federal y Producción y Trabajo. Se abstuvieron los dos catamarqueños alineados con Raúl Jalil y cinco diputados de Provincias Unidas: dos jujeños aliados a Carlos Sadir, la mendocina Lourdes Arrieta y el rionegrino Sergio Capozzi.

La Argentina se suma a una iniciativa global de EE.UU. para asegurar cadenas de suministro de IA

Guillermo Idiart
Guillermo Idiart

WASHINGTON.- En una nueva muestra del estrecho vínculo del Gobierno con la administración de Donald Trump, el canciller Pablo Quirno anunció que la Argentina se sumará a la iniciativa “Pax Silica”, lanzada en diciembre pasado por Estados Unidos con el objetivo de asegurar con socios estratégicos cadenas de suministro de Inteligencia Artificial (IA) ante la creciente influencia china.

La adhesión de la Argentina se producirá durante una cumbre de dos días, este jueves y viernes, organizada por el Departamento de Estado norteamericano en Washington, de la que participará el embajador argentino, Alec Oxenford.

El Gobierno cuestionó un editorial de LA NACION sobre la situación de las Fuerzas Armadas

A través de la Oficina de Respuesta Oficial, el gobierno de Javier Milei cuestionó un editorial publicado este martes por LA NACION sobre la crisis salarial de las Fuerzas Armadas. En el comentario editorial se describe la estrechez presupuestaria, así como la situación que lleva a muchos militares a recurrir a otros trabajos para llegar a fin de mes, mientras las unidades se desprenden de edificios y campos que históricamente pertenecieron a las fuerzas. El texto del pronunciamiento, cuyo título es “Dos años de reconstrucción de las Fuerzas Armadas, tras décadas de abandono y desinversión”, es el siguiente:

“Parte de la información publicada por LA NACION es falsa en sus premisas centrales porque omite el contexto de la herencia recibida, desconoce el marco normativo vigente y presenta como crisis actual lo que es un proceso de reconstrucción ordenado y en marcha.

En la Casa Rosada buscan bajar la tensión de Adorni con Bullrich, pero siguen las diferencias

Cecilia Devanna
Cecilia Devanna

En Balcarce 50 buscaban este miércoles dejar atrás la escalada de tensión que se dio a última hora de ayer, cuando Manuel Adorni dijo que estaba a disposición del Senado para ir el próximo 2 de julio a dar su informe de gestión. El mensaje llegó apenas minutos después de que la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich anunciara que se suspendía la sesión, que tendría a Adorni como protagonista.

Patricia Bullrich sale del Senado donde estuvo en la reunión de labor parlamentaria para tratar la moción de censura de Adorni
Patricia Bullrich sale del Senado donde estuvo en la reunión de labor parlamentaria para tratar la moción de censura de AdorniSantiago Filipuzzi

Sin embargo, pese al intento de bajarle el precio a lo sucedido que había desde la sede del Poder Ejecutivo, cerca de Bullrich el malestar persistía. “Se jugó todo, logró cambiar en Labor Parlamentaria, para que después pase lo que pasó”, decían cerca suyo en medio de una bronca indisimulable luego de la maniobra en la que habían conseguido dilatar los tiempos.

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