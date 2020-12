Gabriela Cerruti durante el debate por la legalización del aborto Crédito: Captura HCDN

Como última oradora del debate por el proyecto de legalización de la interrupción del embarazo, la diputada por el Frente de Todos Gabriela Cerruti describió el avance con esta ley como un "momento virtuoso en el que se cruzan demandas colectivas con Estados que se hacen cargo".

Cerruti comenzó con la dedicatoria a Eduardo "Pino" Solanas, quien falleció el pasado 7 de noviembre en París mientras ejercía su cargo como embajador ante la Unesco: "Permítanme la licencia de traer a un compañero que nos anunció que contra viento y marea iba a ser ley. Pino, acá te decimos que vamos a cumplir y que va a ser Ley".

Luego continuó con la alusión al "momento virtuoso". "Se iluminan las demandas y se convierten en ley. Las luchas que desde el 45 pudieron ver concretados los derechos", dijo. Y agregó: "Cuando eso sucede esas leyes prontamente cambian el paradigma y se convierten en sentido común del colectivo. Esto es lo que va a pasar, sin duda".

Entre aplausos por parte de los diputados que apoyan el proyecto enviado por el Ejecutivo, la diputada nombró dos cuestiones que quiso destacar: el fin de la hipocresía y la consolidación del deseo. Sobre la primera, dijo: "Necesitamos un mundo con menos dobles discursos, con menos secretos. Es en ese lugar donde el patrón va a la misa y a la procesión, donde el patrón viola a la empleada y le paga un aborto".

Y continuó: "Queremos dar el debate, damos la cara, vamos a correr ese telón del secreto y había que hacerlo clandestino y pasa en todos los pueblos y todas las clases sociales".

Sobre el deseo, la diputada dijo que se habló mucho sobre el rechazo al deseo de ser madres en determinados momentos de las vidas de las mujeres y en ese sentido cuestionó que durante todo el debate no se mencionó lo que sí quieren esas mujeres que deciden terminar con un embarazo: "No discutimos en toda la noche lo que sí deseamos porque cuando un embarazo es no deseado es porque desea otras cosas y el verdadero conflicto está con esas otras cosas que sí desea".

"Cuando decimos que tenemos nuestros proyectos con ese nuevo poder emancipatorio, que es en comunidad, las políticas de cuidado tienen que ser parte de las políticas de Estado y de las discusiones", añadió.

"Sepamos que somos las ancestras de las que vienen. Llevamos en nosotras la memoria del futuro. ¿Qué memoria de las pibas queremos ser? Queremos ser la chispa que encienda la antorcha de las pibas que se planten para luchar por más derechos".

En su cierre, recibió los aplausos por gran parte del recinto y se abrazó con la diputada Gabriela Estévez, quien minutos antes en su discurso dijo que hace cinco años estaba en un proceso de adopción.

