Gabriela Cerruti pidió la despenalización del cannabis: “Que no se persiga más a alguien sencillamente por fumarse un porro”

Hace justo diez años, la actual portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti -que en ese entonces era legisladora porteña-, causó polémica cuando publicó una foto de una planta de marihuana en sus redes sociales. Pero ella redobló la apuesta en ese entonces y pidió por la despenalización de la marihuana. Anoche, la vocera de la Casa Rosada retomó ese tema en una transmisión en vivo de Instagram y se mostró con la misma postura. “Que no se persiga más a alguien sencillamente por fumarse un porro”, pidió la funcionaria que responde al presidente Alberto Fernández.

Las palabras de Cerruti se dieron en el marco de una grabación en la que respondió preguntas que le llegaron de sus seguidores y que se las leía un colaborador suyo. En esos 22 minutos que duró el video, la portavoz hizo un ping-pong y uno de los cuestionamientos fue: “¿Cuándo van a devolver la libertad a los presos por cultivar cannabis?”.

“A ver, el Poder Ejecutivo no puede devolverle la libertad a nadie porque eso depende de la Justicia”, comenzó Cerruti. Sin embargo, dijo a sus seguidores que ellos sabían “perfectamente” cuál era su posición con respecto al cannabis: recordó que marchó para oponerse a que quedaran presas personas por plantar y dijo haber estado siempre a favor del autocultivo, no solo para uso medicinal.

“Tenemos todavía que ir por la despenalización total del cannabis para que esto permita que no se persiga más a alguien sencillamente por fumase un porro”, cerró la portavoz presidencial su réplica, que se da en un momento de alta tensión política en el Gobierno por el recambio en el Ministerio de Economía, al que ingresó Silvina Batakis luego de la intempestiva salida de Martín Guzmán.

Gabriela Cerruti pidió la despenalización del cannabis

En noviembre de 2012, Cerruti había despertado comentarios cuando posteó una foto en la que había dos macetas. “Una me la regaló mi mamá y la otra, Alex Freyre. Adivinen”, escribió. Freyre es un militante kirchnerista amigo de la legisladora, que suele promover el autocultivo de marihuana.

Una me la regaló mi mamá y la otra @AlexFreyre Adivinen. pic.twitter.com/eHwVqP9q — Gabriela Cerruti (@gabicerru) November 21, 2012

Tildada por hacer “apología” al consumo, Cerruti no se inmutó ante las críticas en ese momento y salió a dar su versión sobre lo ocurrido. “Twitter no es mi página política y por eso me pareció simpática la combinación: mi vieja me regaló un jazmín y Alex Freyre nos regaló a mi pareja y a mí una plantita de marihuana, y creció”, sostuvo en 2012 y agregó: “Me dicen que no sirve para nada porque es una planta macho, que no se fuma, y me pareció simpático publicar la foto. Pero no me voy a hacer la inocente: me parece que hay que debatir la despenalización de la marihuana”.

Esta cuestión incluso genera divisiones en las distintas fuerzas políticas. El año pasado el debate volvió a abrirse cuando la diputada nacional de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, dijo que no era lo mismo consumir un cigarrillo de marihuana en Palermo, que en el conurbano. “Una cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche, relajado, con amigos, tu pareja o solo; y otra cosa es vivir en la 21-24 de Zabaleta, en la 1-11-14, rodeado de narcos, y que te ofrezcan un porro sin oportunidades, sin ir a la escuela o habiéndola dejado”, aseveró en ese entonces la exgobernadora bonaerense.

Su frase ocasionó polémica, ya que la representante cambiemita fue tildada de tener una visión discriminadora del tema. Uno de los que se expresó en esa línea fue el mandatario de la provincia de Buenos Aires e integrante del Frente de Todos, Axel Kicillof. “Es un pensamiento tremendamente discriminador y que explica bien por qué se vuelve a la Capital. Lo que ocurre en la Provincia es algo que no llega a comprender”, dijo el gobernador oficialista sobre Vidal, que en ese momento competía para obtener una banca por el territorio porteño en la Cámara de Diputados.