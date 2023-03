Galmarini admitió el enojo de Massa con Fernández por “operaciones políticas desde adentro de la Casa Rosada”

escuchar

En una semana donde trascendió el malestar del ministro de Economía, Sergio Massa, con el presidente Alberto Fernández por mensajes en off the record sobre supuestas medidas económicas, que se habrían filtrado desde su círculo de funcionarios más estrecho, la titular de AYSA, Malena Galmarini, confirmó el disgusto de su esposo. La referente tigrense dijo que Massa tiene “derecho a enojarse” y tildó de “operaciones políticas” estos trascendidos. Dijo incluso que llegan “desde adentro de la Casa Rosada”, en un dardo directo a Fernández.

“Las operaciones políticas nunca gustan, los off nunca gustan; y cuando vos sabés de dónde vienen, uno tiene derecho a enojarse”, planteó Galmarini. Sin titubeos, aseguró que “desde adentro de la Casa Rosada” emanan esas versiones y marcó: “No tengo alma de vigilante, así que cada uno sabrá qué hizo. Además entiendo que Sergio se los dijo también porque no es especulador, no es ese ventajero que quisieron hacer creer. Va, se sienta y te dice las cosas”.

La confirmación de las fricciones de parte de la titular de AYSA llegaron en un día movido en el Palacio de Hacienda, luego de que el ministro se reuniera con banqueros, y confirmara que se pesificará y se privatizará la deuda en dólares de los organismos estatales, lo que hará que estas entidades vendan los títulos al mercado, para intentar así estabilizar los tipos de cambio, retirar pesos de circulación y cubrir el déficit fiscal.

Para poner paños fríos, no obstante, Galmarini aseguró que el vínculo que tiene Massa con Fernández y con la vicepresidenta Cristina Kirchner es de “muchísimo respeto” y de “relación asidua” para resolver los temas de gestión. Planteó, también, que su marido cree en el trabajo en equipo.

“Sergio nunca deja de tener diálogo con nadie, de proponer y de comentar las cosas que cree que hay que hacer, de tomar las opiniones de todos. No está ni en el mejor ni en el peor momento ni con Alberto ni con Cristina. Nunca [lo estuvo] en todo este tiempo. Tiene claro que la gestión es de un frente donde el Frente Renovador es una de las patas más importantes y él tiene muy claro que la unidad nos va a llevar a ganar la elección”, consideró Galmarini, que para reforzar su explicación hizo un paralelismo: “Yo me peleo con mi marido y mis hijos no se enteran. Uno sigue la vida mientras que eso no sea una pelea que dé para separación; por ahora eso no sucede”.

La posibilidad de que Massa sea candidato a presidente

En tanto, también habló sobre las expectativas para este año electoral de Massa, quien insiste en que no será candidato a la Presidencia porque “no es compatible” con su rol de ministro de Economía, aunque tras bambalinas emerge como un posible postulante. “La verdad es que no lo sé, creo que él todavía no lo sabe, no lo piensa, no es un tema que hoy esté en sus pensamientos todo el tiempo”, dijo Galmarini, quien fustigó a Martín Guzmán, predecesor de Massa en el Palacio de Hacienda.

“La situación en la que él llega o le entregaron el Ministerio de Economía fue realmente paupérrima. La gestión de Guzmán fue muy mala en todo sentido; pensando solo en lo financiero, y cero en lo productivo y lo industrial. Creemos que la Argentina va a salir adelante desde la producción y no desde la bicicleta. Al final de la cuenta también resultó muy mala la gestión en lo financiero. Nos dejó con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) difícil de cumplir, no pudo resolver cuestiones estructurales; y Sergio está caminando sobre las brasas”, apuntó la tigrense.

En ese sentido, sintetizó: “[Massa] no está pensando si puede ser candidato o no. Tiene claro que no puede ser las dos cosas: no puede ser candidato a presidente, mientras sea ministro de Economía. Y que no hay muchos que tengan el coraje, la valentía y la pasión por la patria como la que está poniendo para hacerse cargo de esta situación del país”.

