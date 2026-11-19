Malena Galmarini salió al cruce en redes por un video que compartió el ministro de Economía, Luis Caputo, del acto por el Día de la Lealtad Peronista del martes en el que participaron, entre otros, Sergio Massa y dirigentes federales, kirchneristas y de las provincias. El funcionario mileísta publicó el fragmento en su cuenta de X junto a un emoji que emula a una persona agarrándose el rostro y la senadora lo cuestionó y apuntó contra el gobierno libertario.

“Está bien que te agarres la cabeza. El miedo no es zonzo”, le respondió, también a través de la red social, en alusión al ícono que utilizó el ministro. “Nos ves juntos, con ganas, construyendo la unidad que te va a sacar de ese lugar desde el que vendiste la Argentina. ¡Y la vamos a recuperar, eh!”, continuó.

En el video que compartió Caputo se puede ver a Massa arengando los aplausos y el canto de la marcha peronista junto a otros referentes como Mayra Mendoza, las diputadas Natalia de la Sota y Victoria Tolosa Paz, el senador Gerardo Zamora y la misma Galmarini, senadora de la provincia de Buenos Aires y esposa del exintendente de Tigre y excandidato presidencial.

El posteo de Galmarini X

“Con incentivo a la producción, industrialización y agropecuaria, nacional que genera trabajo, sin timba financiera. Apoyando a los laburantes que se rompen el lomo y no a los apostadores de poca monta. Sosteniendo a nuestros jubilados que dieron su vida por el país”, escribió Galmarini y siguió: “Cuidando a quienes cuidan, sobre todo a las mujeres que sostenemos el sistema de producción, con sus hombros, en sus espaldas”.

La también expresidenta de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) aseguró que buscarán también garantizar y mejorar la educación “para que pibes y pibas sientan que vivir acá es posible”. “Protegiendo a la población de la delincuencia, para que no haya más víctimas ni victimarios”, dijo.

“No te alteres que te sube la presión, el riesgo país y se te mueve el dólar. Un beso”, cerró, con ironía.

El acto peronista por el Día de la Militancia Camila Godoy

El acto en San Fernando

El video que compartió Caputo transcurrió durante un evento por el Día de la Lealtad Peronista el pasado 17 de octubre en San Fernando. Allí, con la notoria ausencia del gobernador Axel Kicillof, el massismo organizó el acto con el objetivo de levantar el perfil después de tres años y con la mirada en las elecciones del año que viene.

Sin oradores, en el escenario —con todos los dirigentes sentados en la platea— apareció un humorista político, Emanuel Rodríguez, y luego se proyectó un simulacro de entrevista con Juan Domingo Perón, hecho con inteligencia artificial. “El que gana conduce y el que pierde acompaña, pero acompaña en serio”, dijo en el video montado Perón, cuyas palabras estuvieron guionadas por Juan Manuel Olmos, titular de la Auditoría General de la Nación (AGN).

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, se bajó a último momento, tal como consignó LA NACION, con el argumento de que el acto generaba “más divisiones” en el peronismo. Si bien el principal grupo que quedó afuera del encuentro fue el axelismo, hubo representantes de casi todas las provincias, como el tucumano Juan Manzur, la fueguina Roxana Bertone, el chubutense Mariano Arcioni y el entrerriano Gustavo Bordet.