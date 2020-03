Gerardo Morales: "La Capital y el conurbano van a explotar"

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Fuente: Archivo

San Salvador de Jujuy.- "Si no cerramos Jujuy vamos a tener el mismo pico de Italia. Pido que no lo repitan en otros medios nacionales, estamos hablando acá, en Jujuy, pero va a explotar la Capital y el conurbano. Va a ser tremendo, va a ser tremendo".

Estas duras y descarnadas afirmaciones, entre otras, fueron realizadas por el mandatario jujeño, Gerardo Morales, en una charla que mantuvo con periodistas de la provincia, sin dimensionar que sus declaraciones se virilizarían, en tiempos de alta conectividad.

Morales aseguró que si no cierra y aísla totalmente su provincia "explotaran" los casos positivos de coronavirus y podría tener los mismos números porcentuales de Italia, CABA y la Provincia de Buenos Aires, teniendo "una curva geométrica para arriba".

En el mismo mensaje brindado a sus comprovincianos el gobernador opositor al gobierno nacional indicó: "Que me perdonen los padres que tienen sus hijos afuera, pero a Jujuy no entra nadie más".

"El tema es que no podemos traer gente del extranjero a zonas donde va a reventar la situación, porque los estaríamos trayendo acá a que contagien a la familia y nos contagien a todos, entonces la cortamos".

Morales, enfático y sin rodeos indicó: "Desde la semana pasada que venimos con esto. Y llaman, y llaman, y llaman y tengo 700 pedidos a la Dirección de Transportes para que vengan. No van a venir, vayan viendo donde los tienen, no pueden entrar. Si no cerramos Jujuy vamos a tener la misma curva de Italia".

El gobernador jujeño se mostró favorable a que el presidente Alberto Fernández declare el estado de sitio y que se endurezcan las medidas de confinamiento de la población con la finalidad de ponerle fin a la circulación del Covid-19.

"Creo que sería pertinente declarar el estado de sitio. Si el presidente tomara esa decisión, la apoyo totalmente", indicó Morales, quien además anticipó una difícil coyuntura económica: "Se cayó la economía en el mundo, ¿quién piensa que no va a impactar en el país? Tenemos que asumir que la crisis va a impactar mucho más en Argentina".

Y continuó: "No quiero meter miedo, pero si son realidades y hay padres que después te llaman y resulta que ahora se les ocurre ver cómo hacemos para traerle al hijo. No lo traemos más, se termina. No pueden entrar. Está apareciendo gente que quiere traer a sus hijos de Tucumán, pues no van a poder, y de Buenos Aires menos".

Morales cargó duramente con los que vienen del exterior al decir que "obviamente si se fueron al exterior deben tener plata para pagar la habitación de un hotel y hacer la cuarentena".

Sostuvo que desde su gestión están poniendo a disposición los recursos para comprar respiradores y camas para unidades de terapia intensiva. Y por ultimo, pidió "disciplina y responsabilidad" a los jujeños en el respeto de la cuarentena, porque en caso de no cumplirla "esto va a reventar como en Italia".