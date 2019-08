El gobernador de Jujuy, en una conversación telefónica con Terapia de noticias, por LN+ 08:30

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, dio su mirada sobre el primer paquete de medidas anunciado por el gobierno de Mauricio Macri. "Me parece que es el camino, que las medidas van en buena dirección", consideró esta noche, en una entrevista telefónica con el panel de Terapia de noticias, por LN+.

En la tarde del miércoles, el presidente Mauricio Macri y el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, hablaron por teléfono, según dio a conocer vía redes sociales el jefe del Estado y después, en conferencia de prensa, el candidato opositor, quien contó que arreglaron mantener un canal de diálogo abierto, aunque sin encuentros personales.

Morales fue consultado sobre este acercamiento. "Lo que ha hecho el Presidente de hablar y lo de Fernández, de transmitir tranquilidad a los mercados, los pone a los dos a la altura de las circunstancias", dijo. Y opinó: "No creo que haya que esperar una reunión entre ambos. Alberto no es presidente todavía, nosotros no consideramos que lo sea, y en la elección de octubre cualquiera puede ganar, aunque él tenga más chances".

Asimismo, el dirigente radical sostuvo que el contundente triunfo de Alberto Fernández y Cristina Kirchner en las elecciones primarias obligó a los dirigentes a escuchar al pueblo. Y, luego de la polémica conferencia de prensa que brindó Mauricio Macri tras las PASO, dijo: "Él mismo ha revisado su mensaje y es la primera vez que escucho a un presidente pedir disculpas, lo veo bien parado".

Morales, uno de los principales armadores de Juntos por el Cambio, se mostró optimista con la posibilidad de triunfar en las elecciones generales de octubre. "Macri puede ganar la elección", dijo. Y agregó: "Tenemos la chance de que mucha gente se dé cuenta de que tenemos la capacidad de corregir en serio".

Por último, se diferenció de los dichos de Carrió, que apuntó contra "el control narco" por "datos incorrectos" que habrían perjudicado la elección de Macri en las PASO. "No me sumo a agregarle falta de transparencia a un resultado que estaba en manos del Gobierno, no me parece", concluyó.

Milagro Sala

Alberto Fernández calificó recientemente a la líder de la agrupación Tupac Amaru, Milagro Sala, de ser una "presa política". Morales, opinó al respecto: "No comparto esa posición. No es una presa política. Milagro Sala está presa por chorra".

No obstante, dijo que el candidato a presidente puede llevar adelante las presentaciones en la Justicia jujeña que crea correspondientes. "En ese caso habrá que ir a la Corte. El indulto presidencial corresponde a las causas federales, no provinciales", concluyó.

