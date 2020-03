"Lo he hablado personalmente con Alberto, es un tema de gravedad institucional. Se lo pregunté y me dijo que no", reiteró el gobernador jujeño. Fuente: Archivo

El gobernador jujeño Gerardo Morales le pidió hoy al sector más duro del kirchnerismo, cuya conducción ejerce la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner , "que lo deje de joder un poco al presidente", en relación al proyecto que busca la intervención judicial de Jujuy para liberar a Milagro Sala .

El mandatario provincial sostuvo que la iniciativa para forzar la liberación de la dirigente social que fue cuatro veces condenada es impulsada por la vicepresidenta, y no por Alberto Fernández .

Además, afirmó que Fernández "es un tipo muy sensato y racional" pero "por abajo el kirchnerismo puro y duro le mete temas que profundizan la grieta y nos hacen ir para atrás. Por eso digo que lo dejen de joder un poco ", exclamó Morales en diálogo con Luis Novaresio por radio La Red.

"Él [por Fernández] no quiere, lo he hablado personalmente, es un tema de gravedad institucional. Se lo pregunté y me dijo que no", reiteró.

Mientras tanto, en una tensa reunión en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, el kirchnerismo demostró que está dispuesto a convertir el pedido de intervención federal a la justicia de Jujuy en un debate de largo aliento y a tensar la relación política con el radicalismo, partido al que pertenece el gobernador de la provincia.

Así lo dejó claro el Frente de Todos, al aplicar su mayoría para rechazar un pedido de la senadora Silvia Giacoppo (UCR-Jujuy) que aspiraba a cerrar el debate sin mayor discusión, y avalar a la presidenta de la comisión, la kirchnerista María de los Ángeles Sacnun (Santa Fe), para escuchar testimonios sobre la situación que se vive en la provincia. El 31 de marzo comenzarán esas audiencias.