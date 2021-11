Gerardo Morales se reencontró con Ricardo Alfonsín y levanta el perfil de cara a 2023

Tras el triunfo de Juntos por el Cambio en las elecciones legislativas del 14 de noviembre pasado, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, uno de los caciques radicales que aspira a pelear por la Casa Rosada en 2023, levanta el perfil público y tiende puentes con empresarios y políticos del exterior para darle musculatura a su plan presidencial.

En el marco de su gira oficial por España, Morales se reunió hoy con la titular del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y vicepresidenta primera del Senado del país ibérico, Cristina Narbona Ruiz, con el objetivo de fortalecer el vínculo político entre esa fuerza y la Unión Cívica Radical (UCR), uno de los socios fundadores de JxC, la principal coalición opositora al gobierno de Alberto Fernández.

En Madrid, donde aterrizó el viernes pasado en busca de inversiones para Jujuy, Morales se reencontró con un correligionario que se alejó de Cambiemos y se acercó al Frente de Todos después de que el kirchnerismo volviera al poder en 2019. Se trata del exdiputado radical Ricardo Alfonsín, actual embajador argentino en España.

El hijo del expresidente, quien fue designado en su cargo por Fernández en febrero del año pasado, recibió al mandatario jujeño en la sede diplomática argentina en ese país. Y no ahorró elogios con Morales cuando lo presentó ante la cúpula de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF). Es más, el viaje de Morales tenía la venia de la Cancillería, a cargo de Santiago Cafiero, según fuentes del gobierno de Jujuy.

Ante los empresarios españoles, Alfonsín destacó las políticas impulsadas por la administración de Morales en materia de energía renovable y “transformación de la matriz productiva, respetando modelos y patrones amigables con el ambiente”.

Morales se reunió con la titular del PSOE en España

También participaron del encuentro la ministra consejera de la Embajada de la Argentina, Lara Jensezian; Cristina de Simone (Sección Comercial); el director general de UNEF, José Donoso; el director de Relaciones Institucionales de la empresa Gran Solar, Luis Marquina de Soto; y la manager de Comunicación y Marketing de Vector Renovables, Leticia Fontán Guijarro, entre otros.

Morales y Alfonsín tienen un vínculo estrecho desde hace años y compartieron “importantes” batallas en las filas del centenario partido. De hecho, ambos se opusieron a la alianza con Pro que la UCR aprobó en la histórica Convención de Gualeguaychú en 2015. En aquel debate, Morales, Alfonsín y Julio Cobos rechazaban un acuerdo electoral con Mauricio Macri, la idea apalancada por Ernesto Sanz que reunió más apoyos en la votación. Tanto Morales como Alfonsín y Julio Cobos proponían un acuerdo con Sergio Massa, líder del Frente Renovador, quien apostaba en ese momento a construir una tercera vía en el tablero político ante incipiente polarización entre el kirchnerismo y el macrismo.

El jujeño siguió en contacto con Alfonsín, quien tomó distancia de JxC durante la gestión de Macri, más allá de que ambos tomaron rumbos distintos. Un vínculo político que trasciende la grieta entre el Frente de Todos y la principal coalición opositora. Días atrás, el embajador argentino en España opinó que el triunfo de JxC en las legislativas no era “una buena noticia” para los sectores populares. Y le pidió a los referentes de la oposición que acompañen en el Congreso un eventual acuerdo del Gobierno con el FMI.

“Ganó la oposición, la derecha neoliberal. Esas no son las mejores recetas para resolver los problemas de los sectores populares, los trabajadores, pequeños comerciantes, los jubilados, los médicos, los docentes”, señaló Alfonsín en diálogo con La 990. Ayer, el embajador argentino recibió al expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, con quien coincidió sobre la necesidad de lograr una mayor integración regional para fortalecer las democracias frente a las amenazas autoritarias.

Ricardo Alfonsín y Gerardo Morales, en la sede de la Embajada argentina en España

Gira por España

Durante su gira por España, Morales se juntó con posibles inversores para desarrollar cannabis medicinal en Jujuy y con empresarios del sector ferroviario, para desarrollar un tren turístico en la Quebrada de Humahuaca.

Además, el gobernador de Jujuy se reunió hoy con Narbona Ruiz en el Palacio del Senado, ubicado en la Plaza de la Marina Española, en Madrid. Dialogaron sobre las elecciones legislativas en la Argentina y coincidieron en la necesidad de “fortalecer el vínculo” entre la UCR y el PSOE. A su vez, intentarán establecer lazos entre los bloques de diputados y senadores de ambos países.

Antes de regresar a la Argentina, Morales irá a Barcelona para reunirse con potenciales inversores. Ni bien aterrice en Jujuy se enfocará en su próximo objetivo: la pelea con Martín Lousteau por la conducción del Comité Nacional de la UCR. Esa batalla podría librarse antes de fin de año.

Morales y la interna de JxC

Tras revalidar el triunfo de las PASO en Jujuy, Morales ratificó que planea pelear por la presidencia en 2023. Quiere que el radicalismo llegue a la contienda con un postulante competitivo para enfrentar a los posibles representantes de Pro: Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich o Mauricio Macri.

Morales cree que es necesaria una profunda autocrítica sobre la gestión de Macri y pretende que JxC se afiance como una coalición política de centro. Rechaza de plano una posible alianza con los libertarios Javier Milei o José Luis Espert. En cambio, pide incorporar a sectores del peronismo al conglomerado opositor. Cuando lo consultan sobre su vínculo con Massa, el jujeño remarca que el tigrense está en otro proyecto político.

Repudio el ataque a la sede del diario Clarín. Estas acciones que atentan contra la libertad de prensa no pueden ocurrir en democracia. Espero que la justicia actúe con determinación para esclarecer los hechos. https://t.co/27TGvTGwK8 — Gerardo Morales (@GerardoMorales) November 23, 2021

Con ese trasfondo, Morales busca ganar visibilidad y confronta con Larreta, uno de sus rivales en la carrera presidencial. No solo critica al alcalde, sino que comenzó a destacar con mayor frecuencia la figura de Patricia Bullrich. No obstante, el jujeño suele dialogar con el alcalde porteño -charlaron durante la última reunión de la mesa nacional- y aboga por blindar la unidad de JxC. También mantiene el vínculo con Macri: “Tiene todo su derecho a ser candidato en 2023, pero de Mauricio no hablo porque después se enoja”, comenta.

En las legislativas Morales apostó sus fichas a Facundo Manes, la carta “disruptiva” de la UCR en Buenos Aries para disputarle el liderazgo de JxC a Pro. Tras las PASO, visitó Formosa, La Pampa, Córdoba, Neuquén y Entre Ríos, entre otros distritos, para apoyar a candidatos de la coalición opositora. Después de la victoria en las legislativas, pide avanzar con una mayor institucionalización de JxC para discutir un plan de gobierno con miras a 2023.