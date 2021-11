Cómo se financió la campaña de Javier Milei, entre la austeridad y los números ocultos

El economista Javier Milei fue una de las revelaciones de las elecciones legislativas y pese a haberse consagrado como la tercera fuerza de la ciudad de Buenos Aires gracias a los 17 puntos que consiguió en las generales, el financiamiento de su campaña política es, todavía, un misterio. Con presentaciones fuera de término en la justicia electoral y sin precisar quiénes fueron los aportantes, en el entorno del economista justifican que fue una campaña austera. De todas maneras, el crecimiento de Milei no solo se vio en las urnas, sino también en la magnitud de sus eventos: del hotel Grand View en la noche de las PASO trasladó su búnker al Luna Park para esperar los resultados del 14 de noviembre.

Al cierre de esta nota, la alianza La Libertad Avanza no había presentado a tiempo su informe final sobre cómo financió su campaña para las PASO y tampoco había entregado su informe previo de la elección general en Capital Federal del 14 de noviembre. LA NACION accedió a la rendición de gastos de las PASO, y el informe declara no haber recibido contribuciones ni donaciones privadas. Por el contrario, pese al discurso anti Estado y en contra de la “casta política”, Milei declaró haber recibido $3.988.363 del Estado para financiar su campaña política y, según el informe, ese fue todo su financiamiento.

Javier Milei en el búnker de La Libertad Avanza, en el Luna Park junto a su compañera de fórmula Victoria Villarruel, ambos consiguieron una banca en Diputados Gerardo Viercovich

En la plataforma de registro online de aportantes, implementada en 2019 para que las personas físicas y jurídicas declaren sus aportes a la política, no hay ningún aportante de Milei registrado. En otra oportunidad, el diputado electo además de calificar la campaña como “simple” había dicho a LA NACION que para conseguir financiamiento brindaba conferencias. “Nosotros generamos actividades que generan dinero. Con Ramiro [Marra] damos conferencias y vamos financiando lo que necesitamos”, puntualizó. Ese ingreso, sin embargo, tampoco figura en el informe de financiamiento y gastos para las elecciones primarias.

“El informe previo de las elecciones [generales] aparece como preparado, pero no presentado. No sabemos si por un error técnico. El martes [por hoy] es la cita para presentar todo ante la Auditoría de la Ciudad y la Cámara Nacional Electoral”, explicaron cerca de Milei a este medio sobre el informe previo a las generales que debían entregar el 4 de noviembre y que aseguran que presentarán en las próximas horas. LA NACION había solicitado esa información y nunca la enviaron.

En su entorno remarcan, además, que la campaña fue austera. “Hicimos campaña en la Ciudad de Buenos Aires, no tuvimos muchos gastos de logística ni de traslados. Tampoco tuvimos gastos en cartelería o vía pública, ni pauta en medios o redes sociales”, dijo uno de sus colaboradores a este medio. Aseguran que la actividad proselitista se basó en la presencia de Milei y de Marra en los medios, en su protagonismo en redes sociales y que como estrategia de campaña sumaron las recorridas por Ciudad de Buenos Aires. “No requiere grandes cantidades de dinero. El diferencial es la publicidad, Javier se vende solo con las horas de cámara”, señalan. Sin embargo, no precisan qué costo tuvo la estructura de comunicación proselitista de la alianza libertaria.

Tanto para las PASO como para las generales, Milei cerró su campaña con un acto en el anfiteatro de Parque Lezama, donde montó un escenario con luces, pantalla LED, sistema de sonido y de vallado. Se vieron entre el público militante banderas del Partido Libertario -uno de los brazos de la alianza La Libertad Avanza- y banderas amarillas con la figura del diputado electo estampada. “Por eso elegimos el parque Lezama, es gratuito”, explican siguiendo la línea de la austeridad. El evento, como casi todas las actividades de la campaña, fue transmitido en vivo vía YouTube por el canal oficial de Milei, manejado por su asesora de imagen Lilia Lemoine. El cineasta Santiago Oría también se convirtió en un infaltable en todas las citas de la agenda del diputado electo. No sólo se ocupó de los spots sino que también registró los actos a lo largo de estos meses para el documental de la campaña de Milei.

El anfiteatro de Parque Lezama fue el lugar elegido para los dos cierres de campaña de Milei que ingresó como un rockstar por el medio del público Fabián Marelli - LA NACION

Consultados por el equipo de campaña, desde el entorno de Milei respondieron a LA NACION que “la gran mayoría lo hace por convicción”. “Apoyan el espacio, no les pagamos. Hubo gente que trabajó para la campaña y se le pagó, pero alcanzó con lo que declaramos”, dijo una fuente partidaria del espacio.

El bunker en el Luna Park

La noche del 14 de noviembre Milei montó su búnker partidario en el Luna Park y celebró haber obtenido el 17% de los votos de los porteños en el estadio colmado de militantes. También contó con las pantallas led del estadio, encendidas con imágenes del economista. “Fueron a costo cero”, dijo a este medio una persona que participó de la organización del acto.

Bunker de La Libertad Avanza en el Luna Park Gerardo Viercovich

Según reconstruyó LA NACION, gracias a un contacto en común con la productora que administra los derechos del Luna Park, Milei consiguió un “precio amigo” y pagó una cifra menor a 1.500.000 pesos por el alquiler. La mitad del pago fue a través de dos cheques emitidos por la cuenta de Banco Francés a nombre de La Libertad Avanza, y el resto de la cuenta se pagó en efectivo, según reconstruyó este medio.

El búnker contó con el montaje que había sido usado para un show musical en las noches previas a la elección general y que no fue desarmado en una suerte de “gesto” al partido, explicó a LA NACION una de las personas que participó del armado del acto. “Los precios se negocian y conseguimos un buen precio porque les caemos bien”, dijo un armador del espacio político de Milei a este medio.

En avenida Madero y Lavalle montaron una pantalla que transmitió los discursos del búnker Gerardo Viercovich - LA NACION

Esa noche, fuera del estadio también había un escenario con pantallas que transmitían los discursos de Milei y sus compañeros de lista. Según fuentes de la organización del armado, las pantalla pertenecen a los mismos proveedores que aportaron la estructura para las clases públicas en la plazas porteñas que formaron parte de la campaña del economista.

Sin los aportantes registrados en la plataforma, y sin la rendición detallada del partido, cómo fueron sustentados estos gastos todavía es un interrogante.

El contrato laboral

Al día de hoy Javier Milei aún está contratado por la empresa Proden S.A, perteneciente a Corporación América, de Eduardo Eurnekian. También trabajó para Helport S.A. El diputado electo se tomó licencia sin goce de sueldo desde que empezó la campaña para las elecciones primarias, en agosto de este año.

El largo vínculo de Milei con Corporación América torna ineludible la pregunta -que a su vez surge como una afirmación en boca de otros dirigentes políticos- sobre si Eurnekian aportó dinero o estructura a la campaña de La Libertad Avanza. Cerca del empresario desmintieron categóricamente haber financiado el lanzamiento de Milei a la política. “No le aportamos y lo recontra firmo”, dijeron a LA NACION. Milei, por su parte, siguió visitando las oficinas del grupo cada tanto durante la campaña.

Otro de los pilares del financiamiento, según surge de las consultas realizadas por este medio, habría sido Ramiro Marra, el joven youtuber financiero y broker de bolsa que aportó sus oficinas de Puerto Madero para que las filas de Milei hicieran base. En diálogo con LA NACION, el legislador electo negó haber aportado fondos para la campaña y reconoció que contaron con aportantes privados en el segundo tramo de cara a las generales, pero optó por no dar precisiones.

El abogado Carlos Maslatón ofició de maestro de ceremonia en los actos de Javier Milei y en dialogo con LA NACION se definió como "un puntero gratuito" Gerardo Viercovich

El nombre del abogado Carlos Maslatón también surge como un posible financista. Consultado por LA NACION, Maslatón, que ofició como maestro de ceremonia en todos los actos de Milei, lo negó. “No lo apoyé financieramente. El apoyo es de redes sociales, en los actos, convenciendo gente. Es como si fuera un puntero, un puntero gratuito”, agregó.

El abogado dijo desconocer el financiamiento de la campaña, aunque apuntó: “El financiamiento de la política es 98% barrani, que quiere decir en negro. ¿Por qué? Porque es tal el quilombo que hicieron con las leyes de financiamiento, tantas cosas que le metieron ahí que es imposible”.

“Suponete que a mí me pedían una donación -agregó-, yo lo giro y después viene la Justicia a decirme ¿por qué donó esto?, justifíquelo, entonces ya no lo hace nadie. Cuando yo te digo que se financia 100% barrani, lo hace todo el mundo. Agarran plata de donde sea y hacen la campaña. De ningún partido va a cuadrar lo que gastaron con lo que declaran porque no lo pueden declarar”.

El oscurantismo dio lugar a distintas versiones. La Fundación Atlas -una organización sin fines de lucro con sede en Estados Unidos- auspicia en varias ocasiones los congresos de los que participa el economista. Consultado al respecto de si esta entidad participaba de su financiamiento en una entrevista por el periodista Chiche Gelblung, Milei contestó: “Otra de las estupideces que genera la izquierda y estas mentiras que construyen. La fundación Atlas es una fundación que promueve las ideas de la libertad” y agregó: “Yo nunca cobré un mango de ninguna fundación pero esa es otra de las estupideces que dicen, mentiras que inventan. Es el mecanismo que utiliza la izquierda para mentir y engañar a la gente y ensuciar a los que defienden las ideas de la libertad”.

A partir del 10 de diciembre, Javier Milei se sentará en una banca del Congreso Nacional, igual que su compañera de lista Victoria Villarruel. En la Legislatura porteña La Libertad Avanza tendrá, junto a futuros aliados, seis representantes encabezados por Ramiro Marra. El número de representantes de este espacio equivale al 10 por ciento del total de integrantes de la Legislatura porteña.

Finalizado el tramo de la campaña, y tras haber anunciado que en 2023 habrá una boleta liberal, Milei dio comienzo a su gira por distintos puntos del país. El primer destino fue Formosa y en los próximos días visitará Corrientes. Viaja acompañado por el equipo que conforman su hermana Karina Milei, Marra, Oría, Lemoine, y el legislador porteño de Consenso Federal Eugenio Casielles, que ya colaboró tejiendo vínculos para el electo diputado y suena como uno de sus próximos aliados.