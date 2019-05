Germán Garavano: "El kirchnerismo intenta cambiar el sistema democrático"

El ministro de Justicia considera "peligrosas" las expresiones de Zaffaroni, que sostuvo que el país necesita una nueva constitución Crédito: Rodrigo Néspolo

SUSQUES, Jujuy.- Germán Garavano no escuchó el discurso de Cristina Kirchner durante la presentación del libro Sinceramente en La Rural. Pero no cree que exista una "versión moderada" de la expresidenta. Al contrario, advierte que percibe en el kirchnerismo un intento de "cambiar el sistema democrático".

El ministro de Justicia considera que las expresiones del exjuez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni , que pidió una nueva "Constitución nacional", y del escritor Mempo Giardinelli, que habló de eliminar el Poder Judicial, son "peligrosas". "Lo que parece estar detrás es un modelo autoritario de gobierno, sin contrapesos, sin controles", dijo Garavano a LA NACION tras un acto en el Centro de Acceso a la Justicia de Susques.

-En la causa por el ataque a Miguel Yadón y Héctor Olivares se descarta la hipótesis de violencia política. ¿Este caso es una oportunidad para que la Justicia demuestre celeridad para esclarecer el hecho?

-En principio, no hay ningún elemento para hablar de un hecho de violencia política. Se trataría de una cuestión personal. Me comuniqué anoche [por el jueves] con la fiscal, Estela Andrades, que está haciendo un muy buen trabajo junto con el juez Mariano Iturralde, y creemos que rápidamente va a ser esclarecida esta situación trágica y dramática.

-El exjuez Zaffaroni dijo que la Argentina necesita "una nueva Constitución", luego de la polémica por el pedido de Giardinelli de "eliminar" al Poder Judicial. ¿Qué opina?

-Lo tomo con profunda preocupación. Uno puede discutir una Constitución -de hecho en la Argentina se ha modificado-, pero lo que advertimos es que se intenta cambiar el sistema democrático, la noción de República. Eso es lo preocupante. Todos los países avanzaron a dar cada vez más independencia a la Justicia y generar un contrapoder. Pareciera que todos los intentos que se mencionan desde el kirchnerismo tienen que ver casualmente con lo opuesto. Y, lamentablemente, países sin Justicia, lo vemos en Venezuela, se vuelven gobiernos autoritarios.

Lo que parece estar detrás es un modelo autoritario de gobierno, sin contrapesos, sin controles, que vuelve a poner en el tapete los temas de corrupción, de violencia y el avance del narcotráfico. Son afirmaciones muy peligrosas y preocupantes. Lo cual no quiere decir que la Justicia funcione bien o haya que cambiar muchas cosas.

-Cristina Kirchner dijo que el país necesita "un nuevo contrato social". ¿Cree en esta versión moderada de la expresidenta?

-No, porque lamentablemente fueron muchos los casos en los que el kirchnerismo tomó un modelo de cooptación de la Justicia. No parece ser un movimiento político que se caracterice por buscar contrapesos, mecanismos de transparencia o una Justicia independiente.

-¿Considera que las expresiones de Zaffaroni tienen que ver con el avance de las causas judiciales vinculadas a hechos de corrupción en el gobierno anterior?

-Pareciera que la búsqueda siempre fue de impunidad. Y con el agravante de utilizar la Justicia para perseguir a un opositor. Por eso, sería bueno que clarifiquen realmente si no están pensando en una sociedad más autocrática, que sean muy claros a la hora de precisar cómo funcionaría y cuáles serían los contrapesos. He escuchado sobre poner jueces en comisión, de que la Justicia sea un servicio y no más un poder del Estado, todas cuestiones que afectan a la República y nuestro sistema democrático de manera muy profunda.

Acto en Susques

Garavano y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, encabezaron ayer un acto en el Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) de Susques, uno de los puntos donde se desarrolla el proyecto legal y sanitario Corredor Norandino, parte del plan Belgrano.

Garavano encabezó junto a Gerardo Morales un acto en el Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) de Susques, Jujuy

Desde mediados del año pasado funciona en esta localidad jujeña la primera unidad móvil de los CAJ, que brinda acceso a servicios sociales, de salud y legales a los habitantes de zonas rurales y las comunidades indígenas. "Ha sido un trabajo silencioso y reconocido internacionalmente. Hoy los CAJ atienden alrededor de 400 mil personas al año, todas en situación de vulnerabilidad", afirmó Garavano a LA NACION.

Desde enero de 2018 a marzo pasado, ingresaron 1942 consultas en los CAJ del corredor Norandino. La mayoría de las averiguaciones fueron por temas de seguridad social, relaciones de familia o de salud, según el Ministerio de Justicia.

La iniciativa se lleva adelante a través de un trabajo coordinado entre los ministerios nacionales de Justicia, Desarrollo Social y Salud y los gobiernos de Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, entre otros.