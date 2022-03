Germán Garavano pidió ser sobreseído por los fondos que el Estado le dio a Vandenbroele por ser testigo protegido del caso Ciccone

El exministro de Justicia Germán Garavano presentó hoy un escrito ante la Justicia en el que pidió ser sobreseído en una causa en la que se investiga si Alejandro Vandenbroele, testaferro el exvicepresidente Amado Boudou, fue beneficiado con asistencia económica sin justificar mientras estuvo incluido en el Programa de Protección de Testigos e Imputados. El exfuncionario macrista afirmó que no conoce al titular de la sociedad The Old Fund y que no dio órdenes sobre su situación.

”En ningún caso la actividad desarrollada en el marco del Legajo 753/2017 (de Vandenbroele) se realizó ‘por orden” mía’”, afirmó el exministro en su escrito, presentado ante el juez federal Julián Ercolini. Señaló también que los legajos de protección “son secretos”, por lo cual no conocía el contenido del que trataba el caso de Vandenbroele como testigo protegido, “ni las medidas de protección que allí hubiesen sido adoptadas, tampoco por supuesto su extensión temporal”.

”En línea con lo antes expuesto, no ordené que se brinde asistencia económica al Sr. Vandenbroele, a quien no conozco ”, subrayó el exministro de Mauricio Macri en su texto, presentado por los abogados Gustavo Trovato y Gustavo de Urquieta.

Alejandro Vandenbroele Emiliano Lasalvia - Archivo

Garavano sostuvo que el inicio de la causa en su contra fue “ilegal” porque se registraron situaciones que “violaron” el “secreto del legajo” con intencionalidad política.

La fiscal Paloma Ochoa pidió la indagatoria del exministro, pedido que está sin resolver. No obstante, Garavano presentó el escrito para “formular las aclaraciones de los hechos” y ofrecer prueba.

“Bajo el pretexto de ser una medida especial de protección, se le brindó al nombrado asistencia económica por un periodo mayor a los seis meses previstos en la normativa en infracción al artículo 5º, inciso d), de la Ley 25.764, (...) y destinándose importantes sumas de dinero sin la debida justificación; todo ello en perjuicio de las arcas del Estado”, afirmó Ochoa hace un mes, cuando pidió la indagatoria de Garavano y de Francisco Lagos, exdirector del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados. En total, el Estado destinó $4.478.559 para proteger a Vandenbroele . La fiscal subrayó que el auxilio se extendió por dos años.

En 2020, en una entrevista con LA NACION, Vandenbroele dijo que era mentira que hubiera recibido un trato preferencial del gobierno macrista. “Si alguien me pagó, fue el grupo de Boudou”, afirmó entonces.

Con información de la Agencia Télam