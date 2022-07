Germán Martínez: “Hay sectores que buscan una devaluación brusca del peso para mejorar sus márgenes de ganancias”

Raramente levanta la voz, no suele arremeter con diatribas ni golpes bajos a sus adversarios y hace del culto al diálogo su sello político. En sus formas es la antítesis perfecta de su antecesor en el cargo, Máximo Kirchner. Aunque se reconoce también kirchnerista, Germán Martínez –el ahora jefe de los diputados del Frente de Todos– busca mostrarse equidistante de las distintas tribus que componen el oficialismo y evitar que las esquirlas de la guerra de poder entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner resquebrajen la unidad de su bloque , uno de los pocos baluartes que quedan en pie.

Desde que llegó a la jefatura del bloque, la agenda de proyectos del Poder Ejecutivo cobró el dinamismo que antes no tuvo . Es la misión que le encomendó el presidente Alberto Fernández. Discípulo de Agustín Rossi, entendió que más importante que la rosca interna o las cuitas partidarias es su rol como soldado oficialista. De allí a que haya explicitado su apoyo a Silvina Batakis, la flamante ministra de Economía, mientras el resto de sus compañeros de ruta kirchneristas eligen el silencio. También, que haya hecho suya la embestida del presidente Fernández contra aquellos sectores que llevaron al dólar a romper récords.

“Estamos en un escenario de clara corrida especulativa contra el peso que busca una devaluación abrupta de nuestra moneda para lograr lo que siempre crean las devaluaciones: empobrecimiento generalizado de los que estamos posicionados en pesos, y una mejora de los márgenes de ganancias de quienes están posicionados en dólares”, enfatiza el diputado Martínez, en diálogo con LA NACION.

–La ministra Batakis se mostró partidaria del equilibrio fiscal y de no gastar más de lo que se tiene. ¿Usted suscribe esta premisa?

–Las premisas que marcó Batakis están en el ADN de nuestro espacio político. Tender a un equilibrio fiscal sostenido en el tiempo, aumentar las exportaciones, fortalecer al peso a partir de las reservas del Banco Central, esos elementos estuvieron presentes en el discurso de Néstor Kirchner de 2003.

–Sin embargo, Cristina Kirchner ha dicho que no cree que el déficit sea el principal problema de nuestra macroeconomía. ¿No cree que hay una disparidad en el diagnóstico entre el presidente y su vicepresidenta?

–No creo que exista esa disparidad. Tender hacia una situación de equilibrio fiscal debe ser un compromiso permanente de todos. También sabemos que hay determinados momentos en que se necesita una mayor expansión del gasto para garantizar un piso mínimo de funcionamiento de la economía en general y principalmente de la vida de los argentinos. No noto contradicción.

–¿Pero estamos en un momento para la expansión del gasto? Pregunto esto porque hay algunos diputados que insisten en la idea de instrumentar un salario básico universal.

–Yo estuve presente el día que se presentó el proyecto en la Cámara de Diputados. Es un tema muy bienvenido para el debate. Nosotros tenemos que pensar todas las herramientas que puedan mejorar la cuestión de los ingresos de los argentinos. Eso sí, creo que no deberíamos enamorarnos del proyecto porque el propio proceso de debate puede abrir la posibilidad de alumbrar ideas superadoras. Hay que ver los tres grandes elementos que estos proyectos conllevan a la hora de su análisis: cómo defino el universo, cuál es el monto y cuál es la fuente de financiamiento. Creo que los propios procesos de debate son interesantes porque pueden generar respuestas que hoy no tenemos al alcance de la mano.

–Entonces usted cree que hay que dar el debate, pese a que la portavoz (Gabriela Cerruti) enfatizó que hoy no están dadas las condiciones como para instrumentar esta iniciativa.

–Yo estoy abierto al debate, por supuesto. El mundo está buscando herramientas de estas características.

Jornada de cortes y manifestaciones en Puente Pueyrredón. Juan Grabois Santiago Filipuzzi

–El dirigente Juan Grabois exigió que se instrumente cuanto antes este salario universal y advirtió sobre el riesgo de saqueos. ¿Qué opina?

– No veo riesgo de saqueos ni estallidos . Hay una situación de malestar y problemas por resolver, no digo que no haya dificultades en la vida cotidiana de muchos argentinos, pero estoy lejos del diagnóstico de Grabois . Tengo un trato respetuoso con él, pero no comparto lo que dijo.

–Cristina no explicitó su apoyo a Batakis ni a su política económica. ¿Cree que debería hacerlo como gesto para calmar los mercados?

–Cristina está siempre en el centro de todas las miradas. Cuando habla, por lo que dice, cuando no habla, por su silencio. Yo siempre me moví como un militante raso de ella. Creo que ella tiene una mirada constructiva y eso es lo que prevalece. Me parece que el consenso político alrededor de Silvina está clarísimo independientemente de la manera en que verbalicemos esos apoyos.

–¿Es explícito de parte del kirchnerismo?

–Absolutamente, yo me siento kirchnerista y sí, absolutamente.

–¿Cree que el Presidente debería reformar el gabinete para darle mayor impulso a la gestión?

–No me siento con la autoridad para plantear cuándo el presidente de la Nación debería introducir cambios en su elenco de colaboradores. Siempre está abierta la posibilidad y si algo demostró el Presidente en todo este tiempo es que cuando tiene que producir cambios los produce .

–El Presidente anticipó su interés de competir por su reelección en 2023. ¿Usted lo votaría?

–Es absolutamente lógico que cualquier presidente de la Nación piense en acceder a un segundo mandato y tener otros cuatro años de gestión. También creo que las discusiones que damos deben enmarcarse en su debido contexto, porque mientras hablamos de estas cosas, hay un montón de problemas a resolver aquí y ahora.

–¿Cristina debería competir el año próximo?

–Cristina tiene que ser parte de 2023, igual que Alberto. No me imagino un 2023 sin ellos.