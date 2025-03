Gritos de Germán Martínez a Martín Menem en la sesión por el FMI: “Llamalo a Almirón que cagó a palos a un diputado”

La sesión en la Cámara de Diputados arrancó caliente. En desacuerdo con el plan de labor trazado para organizar el debate, el jefe de bloque de Unión por la Patria (UP), Germán Martínez, empezó con reclamos dirigidos al titular del cuerpo, Martín Menem, y terminó a los gritos. El legislador que comanda la bancada del peronismo recordó la jornada de la semana pasada en la que hubo distintas escenas de violencia en el recinto.

Durante su alocución, Martínez dijo que en UP estaban “absolutamente en contra” del intento de achicar el debate en un tema de gran “sensibilidad”, como la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ya que en esta sesión se debate el DNU del gobierno de Javier Milei para habilitar el nuevo acuerdo que mandó el Ejecutivo para que la Cámara baja lo ratifique.

“Intento ayudar todo lo que puedo en el desarrollo de las sesiones, pero este cuerpo terminó la última sesión en un escándalo de diputados trompeando y llevando por la fuerza a otros diputados afuera del recinto, con diputadas apretando a otras diputadas y tirándose vasos de agua en la cara, y con el resto mirando pasivamente como si nada sucediera. Hoy se sientan acá fingiendo demencia y con un presidente de la cámara que después va a ser motivo de una cuestión de privilegio”, indicó Martínez, sobre la pelea a las piñas de Oscar Zago (del MID) y Lisandro Almirón (de La Libertad Avanza), y la discusión de las libertarias Lilia Lemoine y Celeste Ponce, contra Marcela Pagano y Rocío Bonacci, de la misma bancada.

El Cruce De German Martínez Con Martín Menem

“Así que no me voy a extender, no, no me extiendo”, siguió Martínez, cuando veía que se le agotaba el tiempo. “Recuerde que en el plan hay un horario de votación y le está quitando tiempo a su bloque también”, le marcó Menem y fue ahí que el jefe del bloque UP se indignó.

“Pero, ¿qué tiempo le estoy quitando a mi bloque? ¡Vení a laburar!” , le dijo Martínez directo a Menem. Sin esperarse esa reacción, el titular de Diputados ensayó una risa. “¿Cómo dijo?”, le preguntó al dirigente opositor.

“Quedate a laburar, porque después vos pedís respeto a él y después vos no lo cumplís... Termino”, arremetió Martínez, visiblemente enojado y ya a los gritos. “Lo voy a llamar al orden”, dijo Menem, quien pidió cortar con “las faltas de respeto”.

“Llamame al orden, llamalo a Almirón que cagó a trompadas a un diputado, ¡quién te creés que sos!”, se quejó Martínez en un elevado tono de voz.

Por su parte, Menem se limitó a decirle: “El tiempo que se agota usted se lo agota a su bloque”.

Ya un poco más calmo, Martínez insistió con que UP estaba en contra del plan de labor y le achacó al jefe de Diputados haber levantado la sesión anterior, ya que ellos consideraron que no estaban dadas las condiciones para hacerlo.

“Queremos plantear al arranque de la sesión los temas sin resolver, porque usted habiendo quorum en el recinto [la semana pasada] decidió levantar la sesión. Nosotros queremos pedir el emplazamiento por las facultades delegadas, la moratoria, y que esta escandalosa comisión de juicio político tenga autoridades ratificadas por el cuerpo. Ese fue el motivo por el cual usted levantó esta sesión y por la cual no vamos a acompañar este plan de labor”, sentenció Martínez.

Más tarde la disputa siguió. Fue cuando el jefe de UP en Diputados lo acusó a Menem de mandar un audio a un grupo de WhatsApp del bloque libertario que diría, en la previa de la sesión, “los quiero gritándome, a los gritos, puteándome, nada de algo pacífico”. Acto seguido, acotó: “Es el contenido de un audio suyo que está circulando por todos los medios de comunicación”.

Entonces, Menem le cortó el micrófono.

LA NACION