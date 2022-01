“Gestapo”: Conte Grand se presentó en el Congreso, pero para el kirchnerismo las explicaciones fueron “poco convincentes”

El procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, sindicado de avalar las presuntas maniobras que se llevaron a cabo en la denominada “mesa judicial” bonaerense durante la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal, se presentó hoy a comparecer ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de Actividades de Inteligencia del Congreso.

”Vengo a responder, pero no sé cuáles serán las preguntas que me van a formular. Cuando termine voy a hacer declaraciones”, afirmó Conte Grand al ingresar pasadas las 12 al edificio del Anexo del Senado donde se reúne la Bicameral de inteligencia. El procurador bonaerense decidió no asistir el 18 de enero pasado, cuando debía presentarse por primera vez, y ofreció responder por escrito las consultas de los legisladores de la subcomisión de espionaje, que depende de la Bicameral. Sin embargo, desde este grupo parlamentario que integran los kirchneristas Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés y Miguel Bazze, de Juntos por el Cambio, rechazaron esa posibilidad.

La subcomisión lleva a cabo una investigación a partir de la difusión de un video en el cual se registra una reunión celebrada en junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, donde funcionarios de la entonces gobernadora Vidal, agentes de inteligencia y empresarios mantuvieron un encuentro en el que supuestamente analizaron la conformación de una mesa judicial para armar causas contra organizaciones sindicales. En ese encuentro, donde también estuvo presente el intendente de La Plata, Julio Garro, el entonces ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas, le manifestó a los presentes sus deseos de contar con “una Gestapo” -la policía política del régimen nazi- para perseguir a los gremios, y aseguró además que la Procuración -a cargo de Conte Grand- estaba al tanto de las maniobras que debían orquestarse desde esa mesa judicial para armar causas contra los dirigentes sindicales.

“Poco convincentes”

Los diputados del Frente de Todos Tailhade y Leopoldo Moreau anticiparon que citarán al exministro Villegas, y calificaron de “poco convincente” las declaraciones del procurador Conte Grand ante la subcomisión bicameral de inteligencia del Congreso. ”Las palabras de Conte Grand fueron poco convincentes”, señaló Moreau, quien dijo que el procurador no explicó los motivos por el cual tenía un teléfono encriptado .

Los legisladores formularon declaraciones luego de la exposición de Conte Grand, que intentó desvincularse de los hechos y prometió “enjuiciar” a los fiscales eventualmente implicados en esas maniobras, pero se retiró del anexo del Senado sin formular declaraciones, pese a que se había anticipado que iba a dialogar con los periodistas.

En base a una serie de testimonios, los integrantes de la subcomisión investigan si ese encuentro se concretó a pedido de la Gobernación que encabezaba Vidal. Ayer declaró ante la subcomisión la exfuncionaria del Banco Provincia (Bapro) Emilia Jaime, quien admitió que a pedido del extitular de esa entidad Juan Curuchet reservó la sala para la reunión que fue grabada y es parte de la denuncia judicial que hizo la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Fuentes parlamentarias explicaron que Jaime dijo que se dedicaba, entre otras funciones como secretaria de Curuchet, a “mandar los mails para reservar los lugares para determinadas reuniones con lo cual confirmó la información que surgió de los mails donde pide por tres días la sala de multiuso en la cual se grabó esa reunión”.

Foto de la denuncia de la AFI

Los voceros señalaron la exfuncionaria dijo que solo “cumplía ordenes de Curuchet” y que solo estuvo en sus funciones en el Banco Provincia con ese funcionario ya que luego se retiró de la institución. Jaime pidió la sala de reuniones como figura en los mails que tiene la subcomisión y que fueron entregados por las actuales autoridades del Banco Provincia.

Por otra parte, el exgerente de Recursos Institucionales Hernán Stella pidió postergar su declaración hasta febrero por “cuestiones particulares”, informaron voceros a Télam. La convocatoria a Stella apunta a que explique por qué no hay registro del ingreso de quienes participaron de la reunión de la denominada “mesa judicial bonaerense”, aunque fuentes vinculadas al caso dijeron que ese salón no dependía del exfuncionario sino de otra área del Bapro.

La semana pasada, la subcomisión ya realizó una visita ocular a la sede porteña del Bapro ubicada en Mitre y San Martín, en el microcentro. En ese marco, los miembros del cuerpo se reunieron con el exjefe de seguridad del edificio Mariano Albito, quien aseguró a los legisladores que históricamente “nunca hubo cámaras” en el lugar.