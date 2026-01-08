Giros para obra pública: la inversión real directa del Gobierno en las provincias fue la segunda más baja en dos décadas

CÓRDOBA.- Los problemas de infraestructura están al tope de la agenda de reclamos que afronta la administración de Javier Milei. Desde la oposición hasta los aliados a la Casa Rosada o aquellos que suelen apoyar la gestión de La Libertad Avanza en las redes sociales piden respuestas sobre el deterioro de las rutas.

Los gobernadores ratifican sus pedidos en las reuniones con el ministro del Interior, Diego Santilli, pero hasta el momento obtuvieron respuestas concretas. Los datos del 2025 muestran que la inversión real directa (IRD) de la Nación en las provincias y la ciudad de Buenos Aires fue la segunda más baja de los últimos veinte años.

Que los $890.291 millones pagados impliquen un alza real interanual de 19,3% se fundamenta en una base de comparación excepcionalmente baja: el 2024 registró la peor performance desde 2003. La IRD del año pasado quedó 65,1% por debajo del promedio anual 1995-2023, según un análisis realizado por Politikon Chaco en base a datos oficiales.

Si el foco se hace sobre Construcciones -el principal componente de la IRD con 57% de participación-, el crecimiento fue 10,3% interanual, pero sigue 73,3% debajo del promedio histórico. Las construcciones abarcan la realización “de obras que permanecen con carácter de adherencia al suelo formando parte de un todo indivisible, como así también las ampliaciones mejorativas de construcciones ya existentes”. Es decir, caminos, diques, puentes, edificios, canales de riego y desagües.

Este ítem, por el que vienen reclamando los gobernadores, en 16 provincias representan más del 90% del total de la IRD, mientras que en otras seis supera el 50%. Los únicos dos casos en que es menos de la mitad de la IRD son Río Negro (41,9%) y la Capital (4,9%).

Los distritos con mayor participación de este factor son Buenos Aires ($150.000 millones en pesos corrientes), Jujuy ($42.910 millones), Entre Ríos ($39.689 millones), Córdoba ($23.631 millones) y Santa Fe ($22.927 millones), que concentran 55% del total nacional, aunque solo las dos primeras representan el 38%. En el otro extremo, San Luis y La Pampa exhiben el menor volumen de ejecución de este concepto.

En términos de desempeños, Santiago del Estero, Jujuy y Chubut encabezan las subas con 150% aunque sus niveles de ejecución llegan solo al 13,7%. En el extremo opuesto, hay cuatro provincias con caídas mayores a 80%, Tucumán, San Luis, Santa Cruz y La Pampa.

Si la comparación es con 2023, solamente cuatro provincias marcan incrementos reales -Jujuy, Santiago del Estero, Corrientes y San Juan-, mientras que el resto sostiene caídas -desde 21,1% (Chaco) hasta 99,7% (La Pampa)-.

Otros componentes

La IRD también incluye la inversión en Maquinaria y Equipamiento (35% del total), que creció 69,7% real respecto al 2024, aunque está 35,1% debajo del promedio histórico. Es el segundo menor volumen de ejecución desde 2009. El resto de los conceptos cayeron 29% si se los compara con 2024 -54,8% por debajo del promedio histórico-.

El año pasado, el nivel de ejecución total de la Inversión Real Directa (IRD) fue del 57,7%. Eso se explica, ante todo, por Buenos Aires y la Capital. Si se suman a Jujuy, Entre Ríos y Río Negro, la cifra llega al 69,9%. La contracara son diez provincias en las que el nivel de ejecución no alcanza uno por ciento de participación en el total.

El segmento “interprovincial” de la IRD, cuando el gasto está asociado a dos o más jurisdicciones, tuvo un peso de 4,75% en el global. Entre tanto, el segmento “nacional”, cuando el gasto se vincula a todas las jurisdicciones, como ocurrió con la construcción de diez radares meteorológicos, fue del 3,7% del total de la inversión.

En la mirada general, se destacan las subas registradas en Santiago del Estero (215,3%), Jujuy (199,6%) y Chubut (154,1%), aunque hay que tener en cuenta que en el total de ejecución solo representan 7,9%. En otras trece jurisdicciones las brechas de desempeño van entre 141% a 18% y en 11 se registraron caídas reales fuertes, como San Luis (93%) y La Pampa (91,5%). Si la comparación es con 2023, solo hay mejoras en Jujuy (252,2%) y Santiago del Estero (53,9%). La reducción más fuerte se registró en La Rioja (99,1%).