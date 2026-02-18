Gobernadores peronistas rechazaron la reforma laboral de Javier Milei
Advirtieron que legaliza mecanismos reducciones salariales y limitaciones de derechos en enfermedad, según los mandatarios
- 2 minutos de lectura'
LA PLATA.− Los gobernadores peronistas de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, Santiago del Estero, La Rioja y La Pampa se opusieron a la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. Denunciaron que el proyecto que se debate en el Congreso puede orientarse al desmantelamiento de derechos conquistados y reducción de protecciones.
“No nos oponemos a todo cambio. Nos oponemos a este paquete”, dijeron Axel Kicillof, Gustavo Melella, Ricardo Quintela, Elías Suárez y Sergio Ziliotto, tras denunciar que el proyecto del Gobierno es “profundamente antifederal”.
“Resulta especialmente preocupante que se legalicen mecanismos que habilitan reducciones salariales o limitaciones de derechos en situaciones de enfermedad”, entre otros retrocesos, destacaron.
Los mandatarios denunciaron la pérdida de más de 300.000 puestos de trabajo desde la llegada al poder de Milei. Y enfatizaron que, desde entonces, la inversión extranjera tiene signo negativo.
“La Argentina necesita modernizar su legislación laboral para ampliar derechos y promover flujo de trabajo formal. No para retroceder en materia de protección. El futuro se construye superando derechos, progreso y desarrollo”, dijeron los gobernadores provinciales
Los mandatarios recordaron que la informalidad laboral es un problema central de la Argentina y que la solución es el fortalecimiento del mercado interno y la promoción de empleo.
El pronunciamiento se difundió este lunes, para llamar a las distintas fuerzas políticas a votar en contra del proyecto en la Cámara de Diputados.
- 1
Reforma laboral: el oficialismo busca sesionar este jueves en Diputados y aceptaría modificar el régimen de licencias por enfermedad
- 2
Licencias y descuentos: el camino del “artículo invisible” de la reforma laboral del que ahora nadie se hace responsable
- 3
¿Cuándo se trata la reforma laboral en Diputados?
- 4
Qué se sabe del paro nacional de la CGT contra la reforma laboral, este martes 17