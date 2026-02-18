Gobernadores peronistas rechazaron la reforma laboral de Javier Milei

LA PLATA.− Los gobernadores peronistas de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, Santiago del Estero, La Rioja y La Pampa se opusieron a la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. Denunciaron que el proyecto que se debate en el Congreso puede orientarse al desmantelamiento de derechos conquistados y reducción de protecciones.

“No nos oponemos a todo cambio. Nos oponemos a este paquete”, dijeron Axel Kicillof, Gustavo Melella, Ricardo Quintela, Elías Suárez y Sergio Ziliotto, tras denunciar que el proyecto del Gobierno es “profundamente antifederal”.

Reunión de gobernadores, diputados y senadores del PJ para craar estrategia opositora al gobierno de MIlei. Entre ellos Kicillof, Ziliotto, Insfrán, Melella, Quintela y Suárez se reunieron en la ciudad de Buenos Aires; también estuvieron senadores como Zamora y Mayans; y los diputados que no son kirchneristas. En casa de La Pampa en CABA Diego Nasello

“Resulta especialmente preocupante que se legalicen mecanismos que habilitan reducciones salariales o limitaciones de derechos en situaciones de enfermedad”, entre otros retrocesos, destacaron.

Los mandatarios denunciaron la pérdida de más de 300.000 puestos de trabajo desde la llegada al poder de Milei. Y enfatizaron que, desde entonces, la inversión extranjera tiene signo negativo.

“La Argentina necesita modernizar su legislación laboral para ampliar derechos y promover flujo de trabajo formal. No para retroceder en materia de protección. El futuro se construye superando derechos, progreso y desarrollo”, dijeron los gobernadores provinciales

Los mandatarios recordaron que la informalidad laboral es un problema central de la Argentina y que la solución es el fortalecimiento del mercado interno y la promoción de empleo.

El pronunciamiento se difundió este lunes, para llamar a las distintas fuerzas políticas a votar en contra del proyecto en la Cámara de Diputados.