La problemática de la toma de tierras en la provincia de Buenos Aires y en el sur del país mantienen el fuego cruzado entre dirigentes políticos de distintos espacios. Primero fue la discusión sobre si tal accionar constituía o no un delito y, ahora, se suma la intención de dilucidar quiénes son los culpables por las ocupaciones.

"Macri y Vidal tienen una responsabilidad porque durante cuatro años no hicieron nada", dijo el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, hoy por la mañana para Radio Mitre, sobre las gestiones del expresidente y la exgobernadora bonaerense. En ese sentido, sostuvo: "Tenés gobiernos que se ocupan de este tema y tenés gobiernos, como los de Macri y Vidal, que no pusieron un ladrillo".

La respuesta de los exfuncionarios, integrantes de Juntos por el Cambio, no se hizo esperar y llegó, inmediatamente, a través de las redes sociales, con énfasis en la larga trayectoria política del peronismo en territorio bonaerense.

"Increíbles las declaraciones de Santiago Cafiero. El Presidente pregona que vino a cerrar la grieta y en uno de los momentos más delicados de nuestra historia, que requiere de la búsqueda de consensos para salir adelante, hacer siempre declaraciones provocadoras es irresponsable", redactó en su cuenta oficial de Twitter el exsecretario de Vivienda de la Nación, durante el gobierno de Mauricio Macri, Iván Kerr. "Y falto de memoria por parte de quienes gobernaron la provincia de Buenos Aires 29 de los últimos 33 años", agregó.

Kerr remarcó que el problema de las tomas "tiene una primera causa que es la descoordinación evidente entre las fuerzas federales y las de la Provincia, dejando así el camino liberado a las mafias que están atrás". Sobre ello, indicó: "No se puede no ser claro frente a ese obrar delictivo, que permite que se hagan negocios inmobiliarios justamente con los más vulnerables. No se puede estar de los lados del mostrador, el Gobierno tiene que ser implacable y castigar a quien violenta la propiedad privada".

El exsecretario de Vivienda de la Nación, pidió que antes de echar culpas, "es necesario que el Ministerio de Seguridad intervenga en todo lo que concierne a la seguridad interior y garantice los derechos de la población en un marco de plena vigencia de las instituciones del sistema democrático". Sostuvo que, posteriormente, "se necesita un accionar propositivo, de acceso urbano al suelo, por municipio" y que el problema habitacional no es "de más viviendas solamente, sino de una política activa del Estado, en miras a habitar la tierra y activar correctamente el suelo pasivo".

En su hilo de tuits y, en concordancia con su visión de que se sancione la toma de tierras, comentó que en Juntos por el Cambio presentaron proyectos para que se "contemplen penas más duras". Además, advirtió: "Es necesario sancionar con quita de beneficios sociales a quienes incurren en usurpaciones, como hemos propuesto en la legislatura bonaerense".

Kerr también dijo que el desequilibrio fiscal "atenta contra la posibilidad de que pueda existir inversión real en viviendas" eindicó que la provincia de Buenos Aires cuenta, desde 2013, con una ley de acceso justo al hábitat que "muy pocos municipios las utilizan" y, según escribió, "hace imposible el acceso al suelo formal para muchas familias".

Por último, redactó que "se necesita un liderazgo político" para resolver el problema. "Hay cerca de 4416 villas y asentamientos en nuestro país, donde viven unos cuatro millones de personas. Esta dura realidad, requiere consolidar políticas de desarrollo y de acceso al suelo con todos las fuerzas políticas. La Argentina posCovid-19 tiene que tener un compromiso serio en la construcción de una sociedad más justa y más inclusiva, en ese camino también está garantizar la propiedad privada y combatir a quien delinque", cerró Kerr, en su respuesta.

Quién también marcó su distancia con la posición de Cafiero fue el exsecretario de Asuntos Políticos e Institucionales de la Nación, que ejerció su labor en la administración de Cambiemos, Adrián Pérez. "El cinismo y la mentira no van a resolver el problema de las tomas. El PJ gobernó 30 años la provincia de Buenos Aires y, ¿las falencias son todas de los últimos cuatro?", se preguntó el exfuncionario y agregó: "La sociedad espera políticas públicas y verdad de quienes tienen la responsabilidad de gobernar".

En ese mismo sentido se manifestó el exsubsecretario de Asuntos Municipales de la gestión macrista y actual subsecretario de Cooperación Urbana Federal de la Ciudad, Lucas Delfino. "Gobernaron 29 de los últimos 33 años la Provincia de Buenos Aires. Santiago Cafiero, ¿en serio pensás que el problema de acceso al suelo, vivienda y servicios es algo de los últimos cuatro años?", escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Con declaraciones aún más polémicas se presentó en redes el exministro de Medios Públicos, Hernán Lombardi, quien relacionó los dichos de Cafiero con una indirecta mención a la vicepresidenta Cristina Kirchner. "La renovada fe de los conversos. Busca, como [el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio] Massa, cada día posiciones más extremas para agradar a la Gran Hermana. Pero a ella nada le alcanza", tuiteó.

Otro de los que se sumó a las reacciones ante lo esbozado por el jefe de Gabinete fue el diputado bonaerense de Juntos por el Cambio Daniel Lipovetzky. "¿Se estará refiriendo a los que gobernaron la Provincia 26 de los últimos 30 años? En lugar de construir un relato debería explicar si hay funcionarios nacionales involucrados en las tomas, como dijo [el ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio] Berni: menos relato y más gobierno", escribió el legislador, quien generalmente pregona posiciones más conciliadoras dentro de la coalición opositora.