El líder del Frente Patria Grande, Juan Grabois, bromeó este martes por la tarde respecto del reciente vínculo sentimental que une a Pedro Rosemblat y la cantante Lali Espósito, noviazgo oficializado durante los primeros días de febrero por medio de una serie de imágenes divulgadas por la ex Casi Ángeles. “El chabón ahora es el nuevo Roberto García Moritán de la izquierda nacional”, fue una de las chicanas que el dirigente social le dedicó al streamer.

Tras ser introducido por Rosemblat a la transmisión de Gelatina como “el único dirigente que entra al estudio y me dice ‘amigui’”, el conductor del ciclo Industria Nacional le preguntó excandidato a presidente por Unión por la Patria (UP) cómo estaba. “Terminando un empalagoso alfajor con tu rostro y el de Lali”, se burló Grabois. Y sumó entre risas: “El chabón ahora es el novio de Lali. Cagó”.

“Es como… ¿Cómo se llamaba el novio de Pampita que nadie sabe el nombre?… Es como el García Moritán de la izquierda nacional”, lanzó Grabois para luego hacer la una ácida salvedad: “Todo esto salvo que con sus nuevos amigos se haya vuelto de derecha nacional”.

Mientras el resto de los integrantes del programa reían a carcajadas, Rosemblat le retrucó al dirigente social -también en modo amigable-: “Pero a ver, escuchame. Yo no digo ‘el amigo del Papa’”. “A mí no me avergonzaría en lo más mínimo”, reconoció el fundador del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). “A mi tampoco”, reconoció el streamer, que volvió a ser “tomado de punto” por Grabois: “¿Qué cosa no te avergonzaría? ¿Ser de derecha?”.

“Es obvio que no te vas a avergonzar de tu noviazgo. Fuiste el cadete de [Roberto] Navarro, el candidato de [Juan] Grabois y el novio de Lali. Es el mejor título que tuviste en tu vida. No sé cómo vas a superar eso”, completó el dirigente social entre risas y antes que Rosemblat diera finalmente paso a la entrevista.

Militante, streamer y novio de Lali Espósito: Quién es Pedro Rosemblat

El joven de 33 años, tiene un programa de streaming y casi fue candidato en las PASO a jefe de Gobierno porteño por el espacio de Juan Grabois. “El cadete”. Así se lo conoce a Pedro Rosemblat. Este apodo se remonta a los tiempos en los que hacía humor político en El Destape, el programa de Roberto Navarro en C5N.

El comunicador de 33 años empezó a hacerse un lugar en los medios hace 11 años, cuando se presentaba como Pibe Trosko en las redes. Incluso, en 2013 lanzó su libro, Patria o suerte, venceremos (Editorial Aguilar), con el nombre de su personaje en la portada del mismo.

Pedro Rosemblat tiene su programa de streaming en Gelatina (Foto: Instagram @pedrorosemblat)

Rosemblat estudió Derecho en la Universidad de Buenos Aires (UBA) pero no concluyó sus estudios. Trabajó en varias radios y actualmente forma parte del streaming Gelatina, donde conduce el ciclo Tres estrellas, junto a Ivana Szerman y Marcos Aramburu. Durante la época electoral ganó una vasta popularidad en las redes con la “fábrica de jingles”, una sección de canciones sobre políticos. Asimismo, los domingos a las 22 condujo, junto a Martín Rechimuzzi, el ciclo Saliendo que es Eléctrica.

Pero lo cierto es que el comunicador no solo estuvo envuelto en la política vía streaming y a través de sus personajes. Su nombre resonó con fuerza a principios del año pasado, ya que en abril, se lanzó como uno de los posibles candidatos a la jefatura de Gobierno de la Ciudad por el Frente Patria Grande, espacio de Juan Grabois.

En septiembre, Rosemblat moderó la charla que dio Cristina Kirchner durante el lanzamiento de la reedición del libro, Después del derrumbe (Foto: Instagram @pedrorosemblat)

“Somos los que para defender a Cristina no miramos encuestas y lo vamos a hacer toda la vida, les guste o no les guste. Por eso es que en estas elecciones estoy dispuesto a representar esta identidad”, sostuvo el humorista durante la presentación de Los Peores, el libro de Grabois. El militante kirchnerista se mostró además junto a la exlegisladora porteña Ofelia Fernández. En un video que en redes sociales, ambos en el que pidieron que haya PASO en la ciudad de Buenos Aires.

En pleno armado de listas, de nombres que se sacaban y ponían, de alianzas y reconfiguraciones del organigrama electoral, la expectativa giraba en torno a que Fernández y Rosemblat integraran la lista de candidatos legisladores por la ciudad de Buenos Aires con Juan Grabois a la cabeza. No obstante, finalmente, ambos quedaron afuera de la propuesta final de UP.

Junto a Ofelia Fernández, Pedro Rosemblat pidió por una PASO del Frente de Todos en Ciudad

Sobre su noviazgo con Lali, después de mostrarse compartiendo cenas y paseos por las calles de Palermo durante enero, la también actriz fue la encargada de blanquear el romance con una serie de imágenes románticas a través de su cuenta de Instagram. La artista y el conductor hicieron una escapada romántica a la playa y fue ella quien aprovechó la secuencia que captó con su cámara para anunciar la feliz noticia y terminar con las especulaciones.

Las románticas vacaciones de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en la playa (Fuente: Instagram/@pedrorosemblat)

Desde la playa, bajo el radiante sol y el cielo celeste, la actriz y el casi candidato en las PASO por el espacio de Juan Grabois, se mostraron felices y muy “acaramelados”. El posteo de la cantante logró en las más de 1 millón de “me gusta” y 50.000 comentarios de sus seguidores.

