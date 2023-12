escuchar

El dirigente social Juan Grabois pidió disculpas este jueves por haber señalado la ausencia de los dirigentes de Unión por la Patria (UP) en la marcha de la CGT de ayer contra el DNU oficial. No obstante, apuntó nuevamente contra el exmandatario Alberto Fernández, quien preside actualmente el Partido Justicialista (PJ), y dijo que si permanece en España, “debe dar un paso al costado” del partido.

Grabois, en declaraciones a Radio 10, opinó además sobre el proyecto de ley ómnibus que el presidente Javier Milei envió ayer al Congreso. “No solo aumenta la pobreza, sino que es un proyecto de demolición de la democracia argentina”, dijo.

Con respecto al control sobre las movilizaciones que quiere ejercer el gobierno nacional, se mostró preocupado y señaló: “Va a haber captación biométrica de las personas que participan de una concentración”.

Tras haber criticado el miércoles a los dirigentes de UP por estar ausentes en la marcha convocada por la CGT frente a Tribunales para presentar un documento que inhabilite el DNU publicado la semana pasada, se excusó.

“Dije que faltaban los principales dirigentes de UP que es cierto, pero también dije que no había diputados ni senadores y la verdad es que había varios que después me mandaron mensajes”, explicó el referente social del frente Patria Grande.

“Así como me disculpo por haberme extralimitado en esa declaración, también digo que la preocupación tan central por una expresión de esas características -en el marco de una crisis de estas extensiones- habla un poco de la endogamia que hay en la política. Si yo hago ese planteo y lo único que se destaca es que dije que no estaban los diputados y senadores, tenemos un problema importante”, sumó Grabois.

Quien es parte de la alianza ahora opositora reiteró que exceptúa a la expresidenta Cristina Kirchner del reclamo por no ser parte de la manifestación por el hecho de que sufrió un atentado. “Si yo la viera a Cristina en una manifestación de estas características, le diría ‘Andate, porque estás poniendo en riesgo tu vida´”, apuntó. No obstante, sí cuestionó a dos figuras: Sergio Massa y Alberto Fernández.

Así, dijo que el exministro de Economía y excandidato presidencial, quien “fue la máxima expresión de UP” por buscar llegar a Casa Rosada, “tiene que estar presente en respaldo de los trabajadores”. Luego, criticó al exmandatario: “Lo mismo el presidente del PJ, Alberto Fernández, que es el principal partido de la coalición. Si vos presidís la fuerza principal de la coalición y en medio de un momento de zozobra del pueblo argentino estás en España y no te gastás una emoción, creo humildemente que tenés que dar un paso al costado”.

