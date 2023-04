Grabois rechazó candidaturas a dedo en el Frente de Todos y le envió un duro mensaje a Cristina Kirchner

escuchar

A luz de la renuncia de Alberto Fernández a buscar una reelección, Juan Grabois anticipó este viernes su rechazo a que el candidato del Frente de Todos se resuelva unilateralmente, y anticipó su oposición a que el elegido sea eventualmente Sergio Massa. El dirigente, que ratificó su intención de competir por la presidencia, le envió un duro mensaje a Cristina Kirchner: “No nos vamos a bancar más que nos impongan un candidato”.

El líder del partido Patria Grande y referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) se expresó de esta forma durante la presentación de su libro Los Peores en Rosario, que hizo junto a Caren Tepp, concejala de Ciudad Futura, y Nacho Levy de La Poderosa. Allí, se prestó a responder una pregunta que gravitó durante el evento: ¿Qué haría si Cristina le pidiera bajar la lista para ponderar la postulación de Massa?

Grabois contestó sin tapujos. “Miren. Si va [Sergio] Massa de candidato a presidente, [Eduardo] Wado de Pedro de vicepresidente y me llama Cristina Kirchner y me dice ‘baja la lista y te damos toda la lista de diputado y senadores’, le digo: ‘Cristina, ni en pedo vamos a votar a este sin vergüenza, vendepatria y cagador”.

“No hay forma de que nos volvamos a comer un [Daniel] Scioli o un Alberto [Alberto Fernández], no me lo vas a poder explicar”, reforzó a continuación.

Y recalcó: “Nadie me va a decir a mi que yo no la banqué a Cristina en los peores momentos. Pero no voy a bancar más que nos impongan un candidato que representa lo peor del campo popular, el entreguismo, la mentira, el desprecio a los pobres y la política profesionalizada”.

Juan Grabois rechazó una posible candidatura de Sergio Massa y le envió un duro mensaje a CFK

No se trata de la primera vez que el también referente del MTE arremete contra las aspiraciones presidenciales del titular de la cartera económica -e incluso de Scioli-. En una entrevista con Radio El Destape el pasado 10 de abril, advirtió que competiría por fuera del Frente de Todos “si imponen una PASO con Massa y Scioli”.

“Son dos opciones de centroderecha. Si eso pasa, la famosa ruptura del Frente de Todos la vamos a hacer nosotros. Tiene que haber un candidato kirchnerista”, insistió.

Junto a ello, y tal y como explicó a principios de mes, la única razón por la que declinaría su postulación es encontrar un candidato que atienda sus demandas de empleo y vivienda, al tiempo que exigió, una vez más, la cancelación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Hasta que no aparezca alguien que diga que vamos a cancelar el acuerdo con el FMI, que diga que le vamos a dar un terreno a cada familia que no tiene vivienda, yo soy candidato. El que quiera nuestros votos va a tener que firmar con sangre en una escribanía ‘tierra, techo y trabajo para nuestro pueblo”, exigió.

El dirigente de Patria Grande, Juan Grabois, realizó la presentación de su libro "Los Peores. Vagos, chorros, ocupas y violentos. Alegatos del humanismo cascoteado". Matias Adhemar - LA NACION

Por otro lado, Grabois celebró la decisión de Alberto Fernández de bajar su candidatura. “Lo que hizo Alberto es muy importante. Contribuye a la unidad. Se lo agradezco como argentino y militante del Frente de Todos”. Asimismo, ratificó su “postulación a presidente para las elecciones” y sentenció: “espero que podamos construir una primaria civilizada basada en propuestas y proyectos de país”.

