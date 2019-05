Grabois: "Creo que existe la posibilidad de que maten a Cristina"

El dirigente social sugirió que la expresidenta puede ser víctima de un atentado antes de las elecciones Fuente: Archivo - Crédito: Victoria Gesualdi/AFV

El coordinador del Frente Patria Grande y dirigente kirchenrista Juan Grabois sugirió hoy que "existe la posibilidad de que maten" a la expresidenta Cristina Kirchner antes de las elecciones de octubre y consideró que el gobierno de Mauricio Macri entró "en una etapa autoritaria".

En diálogo con Roberto Navarro en El Destape Diario, Grabois opinó que "hubo un golpe institucional muy fuerte" esta semana porque -opinó- "Macri le puso fecha a un juicio en la Argentina". Se refería al giro de la Corte Suprema, que hoy finalmente devolvió el expediente de la causa Vialidad al Tribunal Oral Federal (TOF) N°2, después de que se pusiera en duda la fecha de inicio del primer juicio oral y público a Cristina Kirchner, cuando el máximo tribunal solicitó el documento original.

"Yo no sé si Cristina Kirchner tiene que ir [al tribunal]. Esto ya es joda", dijo Grabois, después de que uno de los abogados de la expresidenta, Gregorio Dalbón, confirmó que Cristina se presentará en el TOF 2 el martes próximo. "No sé si le diría que no vaya, pero yo no iría. Que me vengan a buscar. Esto [el juicio] ha perdido la legitimidad; se la sacaron ellos [el Gobierno] la legitimidad", agregó el dirigente social.

Grabois coordina el espacio kirchnerista Frente Patria Grande Crédito: Twitter

"¿Pensás que existe una posibilidad de que la encarcelen antes de las elecciones?", le preguntó Navarro. "Pero totalmente, yo creo que existe la posibilidad de que la maten, Roberto", respondió el dirigente kirchnerista.

"Porque esta gente [el Gobierno] está muy preocupada, están haciendo cosas muy raras. Tienen el poder, ¿por qué se van a ir bien? Si históricamente este sector de la sociedad nunca hizo eso", agregó.

"Una cosa es que pataleen un poco para hacerse los pobrecitos pero otra es que hayan hostigado de esta forma a la Corte Suprema. Esto ya está pasando a otro nivel", insistió. "Están envalentonados, van a hacer cualquier cosa, tienen mucho apoyo del exterior; acá no los banca ni el loro, ni siquiera el círculo rojo. Pero se aferran a los pantalones de [el presidente de Estados Unidos, Donald] Trump , al vínculo con el sector financiero internacional. Y eso es lo que hacen los gobiernos totalitarios. Están entrando en una etapa no democrática", completó.