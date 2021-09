“Gracias Anabel”: revuelo en Mendoza por el spot de la candidata kirchnerista donde la respaldan radicales

MENDOZA.- La campaña electoral rumbo a las PASO del domingo comenzó a levantar temperatura en tierra cuyana. Un provocador y picante spot de Anabel Fernández Sagasti, la candidata kirchnerista que busca renovar su banca en el Senado, causó revuelo en el gobierno radical. Es que la legisladora del Frente de Todos es la protagonista de un video que intercala fragmentos de actos públicos donde funcionarios y figuras de la política local, sobre todo de la UCR, le agradecen por proyectos y obras conseguidas por su vínculo con el gobierno nacional.

Así las cosas, los principales referentes opositores, entre ellos el exgobernador y candidato a senador nacional de Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo, y el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, aparecen en la pieza audiovisual proselitista del justicialismo, donde se observa a una Anabel “gestora”, algo que cayó para nada bien en el Poder Ejecutivo mendocino, en medio del escenario electoral. De hecho, el Justicialismo, con resultados de encuestas que no lo acompañan, busca seducir a los votantes apelando a diversas tácticas comunicacionales. Según diversos sondeos a los que accedió este diario, existe una diferencia de al menos 15 puntos entre Cambia Mendoza y el Frente de Todos.

En diálogo con LA NACION el cacique de la capital provincial se mostró molesto por la estrategia opositora y lanzó una advertencia. “Espero que esto no sea una suerte de extorsión a los vecinos de cada departamento, para que crean que si no es por Anabel las cosas no salen. Todo ha salido porque ha habido una gestión sostenida de todos los intendentes. Es lamentable condicionar que si no la votan a ella las obras no van a salir”, expresó el jefe comunal capitalino.

El polémico spot de Fernández Sagasti

Asimismo, Marcelino Iglesias, otro referente histórico del radicalismo mendocino e intendente de Guaymallén, la comuna más poblada de Mendoza, expresó su rechazo a la forma de comunicación política que optó el kirchnerismo, más allá de no estar en el video. “Yo no estoy en ninguna foto con ella, nunca quise posar. Ese spot demuestra que su acción de ‘gestora’, no es otra cosa que cálculo electoral”, indicó el cacique.

En tanto, desde el PJ local, una alta fuente kirchnerista abocada a la campaña, contó a este diario el objetivo del video que se viralizó por las redes sociales, relativizando el impacto que esto tiene en el oficialismo mendocino. “Nosotros no hemos hecho más que una campaña propositiva. Puede gustarles más o menos, pero es claro nuestro mensaje. Acá esta nuestra respuesta a los ataques que se vendrán: trabajar, trabajar y trabajar”, indicó el referente de La Cámpora.

También en el video, firmando acuerdos con Sagasti, aparecen el intendente de la comuna de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar; el jefe comunal de Luján de Cuyo, Sebastián Bragagnolo; y el cacique de San Carlos, Rolando Scanio. Todos del radicalismo. En estos casos, se observan los agradecimientos por obras cloacales, viviendas del Procrear o iniciativas como el polo tecnológico ARSAT. Asimismo, aparece el actual ministro provincial de Economía, Enrique Vaquié.

En tanto, en el caso de Cornejo, titular de la UCR nacional, quien será contrincante de Sagasti en estos comicios, figura en el video durante su época como gobernador, justo cuando recibió en su despacho del palacio cívico a la legisladora para dialogar sobre los juicios por jurado, una propuesta que impulsó la camporista y que luego se convirtió en ley en tierra cuyana. “La senadora Sagasti trajo una propuesta, creo que la enaltece”, es la frase de Cornejo que toma el PJ para resaltar en el video.

En el spot de campaña también se observa el agradecimiento a Anabel de los intendentes peronistas Emir Félix, de San Rafael; Roberto Righi, de Lavalle; Martín Aveiro, de Tunuyán; y Flor Destéfanis, de Santa Rosa. “No solamente dice que quiere una provincia federal, sino que además lo hace”, se escucha a la jefa comunal santarrosina, mientras se funde en un abrazo con Anabel.