Grindetti, Iguacel y De la Torre unen fuerzas en la interna bonaerense de Juntos por el Cambio

Tres precandidatos a gobernador de Juntos por el Cambio decidieron unirse y trabajar en un programa conjunto para, así, posicionarse en la nutrida interna de Pro. Son Néstor Grindetti (intendente de Lanús), Javier Iguacel (Capitán Sarmiento) y Joaquín de la Torre (senador bonaerense y exjefe comunal de San Miguel), quienes anunciaron que trabajan en conjunto en un plan de gobierno. Unieron fuerzas en una carrera interna en la que compiten contra Diego Santilli y Christian Ritondo.

Según informaron en un comunicado, Grindetti, Iguacel y De la Torre “están trabajando juntos hace tres meses con el fin de construir un plan que sea un legado para la provincia, independientemente de quién gane las elecciones”. Anunciaron su proyecto en el distrito bonaerense de General Las Heras, en una presentación en la productora de alimentos para perros Agroindustrias Baires.

“ Necesitamos un gobernador con conocimiento y coraje para realizar las transformaciones estructurales que la provincia de Buenos Aires necesita y no de un porteño que mira encuestas hasta para ver qué camisa se pone a la mañana”, reprochó De la Torre. “Yo no quiero ser presidente, quiero ser gobernador. No uso a la provincia ni a sus ciudadanos para beneficio propio. Sé que puedo mejorarles su calidad de vida y para eso trabajo todos los días”, completó el senador provincial.

Anunciaron que armarán una plataforma de gobierno a partir de seis mesas de trabajo, en las áreas de educación; salud; seguridad y justicia; reforma del Estado; economía, y agronegocios. El objetivo es que de esas mesas surja un documento con políticas para la provincia. “El objetivo fundamental de estas mesas es devolverle el poder a la gente y sacárselo a la casta política. Con foco en la eliminación de impuestos distorsivos y desregulaciones para simplificarle la vida a los bonaerenses y emprendedores”, indicó Iguacel.

Grindetti, Iguacel y De la Torre, en una empresa de alimento para perros, en Las Heras Prensa Grindetti

Los tres socios políticos comparten su paso por intendencias. Grindetti e Iguacel son jefes comunales actualmente, mientras que De la Torre fue intendente de San Miguel, donde hoy gobierna un alfil suyo, Jaime Méndez. “ Es momento de que un intendente tenga la oportunidad de ser el próximo gobernador . La cercanía con el vecino y la gestión en nuestros municipios nos da la experiencia necesaria para llevar adelante un cambio real en la provincia de Buenos Aires”, remarcó Grindetti.

En la interna bonaerense de Juntos, Grindetti, Iguacel y De la Torre quedaron en veredas opuestas a las de Santilli (que cuenta con el apoyo de Horacio Rodríguez Larreta) y Cristian Ritondo (postulante alineado con María Eugenia Vidal). En su campaña para posicionarse como candidato a gobernador, el intendente de Lanús ya aparece en afiches junto al expresidente Mauricio Macri. De la Torre e Iguacel están en carrera por el sector de Patricia Bullrich.

Según pudo saber LA NACION, hay intenciones de sumar a Ritondo al grupo de Iguacel, De la Torre y Grindetti. Quedarían, así, cuatro postulantes agrupados que se enfrentarían al sector de Santilli. Tanto Grindetti como Ritondo son parte del mismo sector político en el Club Atlético Independiente, la lista Unidad Independiente, que el domingo competirá en las elecciones de la institución.

El flamante tridente bonaerense continuará con reuniones de sus equipos técnicos en los distritos de origen de cada uno de los precandidatos. Mañana, habrá un encuentro en Lanús, a los que seguirán otros en Capitán Sarmiento y San Miguel.