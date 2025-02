Germán Martínez habló de su invitación a pelear a Martín Menem: “Esto es lo que genera Milei”

El jefe de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, habló del cruce que mantuvo ayer con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem (LLA), que terminó con una invitación a pelear del dirigente kirchenerista.

Durante el tratamiento de ficha limpia Martínez intentó hablar cuando no era su turno, lo que generó revuelo en la sesión. “ Creo que esto es lo que genera Milei y lo que está a su alrededor, porque ayer nosotros lo único que queríamos era dar el debate con el tiempo y desarrollo necesario que nos permitiera dejar claro la posición política”, sostuvo en declaraciones radiales.

Todo comenzó el miércoles por la mañana en la sesión, cuando el diputado pidió una intervención por fuera del orden. Fue tras la exposición de Nicolás Mayoraz, cuando era el turno de Mónica Litza de Unión por la Patria, que Martínez solicitó hablar. “Presidente, no es una interrupción, es una cuestión de privilegio contra usted”, comenzó. “Hemos votado que las [cuestiones de privilegio] vamos a ordenar en tandas. Usted no va a manejar el recinto, diputado”, le contestó Menem. Eso desencadenó en una larga discusión, donde Martínez gritaba que que no le quite la palabra porque estaba “yendo en contra de sus privilegios”.

Germán Martínez durante la sesión de ficha limpia Pilar Camacho

“Cuando uno tiene el desarrollo de una sesión y un bloque parlamentario va en contra de los privilegios estipulados en el reglamento, usted nos tiene que dar la palabra. No importa si se generó una mayoría para no poder hablar de nada. Está totalmente equivocado, presidente”, reclamó Martínez. “La va a plantear cuando corresponda. Hay un plan que se ha votado”, respondió Menem entre los gritos de Martínez.

Finalmente, el jefe de la bancada de UP se acercó al estrado del libertario y se dio un cruce agitado y ampuloso. Allí fue cuando Martínez invitó a pelear a Menem: “Donde vos quieras. Segurola y Habana”. Esto último fue en referencia a la conocida frase de Diego Maradona durante su pelea con Julio César Toresani en el partido entre Boca y Colón en 1995.

Este jueves, el diputado habló de la discusión en el programa Segurola y Habana de Futurock. “Nosotros vivimos acá dentro lo que todos los argentinos viven en su vida cotidiana, que es una permanente sensación de violencia, descalificación, agravio y avallasamiento . Estas cosas a veces las procesamos de una manera virtuosa y otras se nos salta un poquito la térmica. Tampoco hay que magnificar, ¿no? Hace 90 años en Diputados y Senado los legisladores se invitaban a duelo. Hoy estamos con las redes y te enteras de cosas que probablemente antes no te enterabas”, explicó.

Germán Martínez se acercó al estrado de Martín Menem y lo invitó a pelear

Martínez ejemplificó con pasados debates de gran tensión, como la venta de empresas públicas en los ‘90, la época del 2001 y el intento de reforma del sistema judicial durante la presidencia de Cristina Kirchner. “El debate terminó con un diputado entrerriano tirándole un botellazo lleno a Agustín Rossi, que era presidente de nuestro bloque”, recordó.

El diputado apuntó directamente contra la gestión libertaria: “Creo que esto es lo que genera Milei y lo que está a su alrededor, porque ayer nosotros lo único que queríamos era dar el debate con el tiempo y desarrollo necesario que nos permitiera dejar claro la posición política, que fue lo que hicimos durante toda la jornada, de una manera estoica y con una enorme capacidad de cada compañero que habló”.

“Por una hora, hora y media de debate, termina cercenando las palabras de las personas, cerrandole el microfono, quitándole minuto de su tiempo, ¿qué necesidad? Si tenés los votos”, dijo contra Menem. En puntual sobre su invitación a pelear, sostuvo que “no iba a hablar de eso” y que “son cosas que pasan”. “Ni siquiera sucedió como se dijo qué sucedió. Punto aparte. Es otra historia, no hay que volverse loco con esas cosas. Yo soy un militante político antes de ser diputado y me corre sangre por las venas como a cualquier compañero. Cuando sentimos que hay una injusticia, reaccionamos ante la injusticia y a veces lo hacemos mejor o peor. Hay que mirar la cuestion de fondo”, sumó.

"Hace diez años que están haciendo lo imposible para correr a Cristina"



👉Hablamos con Germán Martínez (@gerpmartinez), Jefe de Bloque de Unión por la Patria #Segurola pic.twitter.com/VoHrnoWmAB — Futurock.fm (@futurockOk) February 13, 2025

También se refirió en particular al proyecto de ficha limpia que obtuvo media sanción ayer en la Cámara baja. La iniciativa prohíbe la postulación a cargos electivos para condenados en segunda instancia hasta 180 días antes de comicios. “Cuando arranqué mi última intervención, leí todas las cosas negativas que los que iban a votar a favor de ficha limpia habían dicho de ficha limpia. Al punto que valoraban nuestra posición, que no era de rechazo, sino de otra ficha limpia con otros elementos, que garantizaba la llegada de las situaciones hasta la Corte Suprema, que amplificaba la cantidad de delitos incorporando otros que están en el Código Penal como la cuestión narco, la pedofilia, los entramados off shore, delitos económicos, entre otros”, detalló.

La iniciativa impide la postulación de Cristina Kirchner debido a su condena en la causa Vialidad. “Se quejaban de que el proyecto no los contenía, pero lo votaron igual. ¿Por qué votan esto? Hace 10 años están haciendo lo imposible para correr a Cristina de la cancha. Dicen que [el proyecto] nació en 2016, cuando se conformó la mesa judicial del macrismo. Es contemporánea a la construcción del entramado de dispositivos para condicionar politicamente a Cristina y sacarla de la cancha”, agregó.

