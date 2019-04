Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de abril de 2019 • 08:56

El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich dijo hoy que entiende "la ansiedad y la frustración" reflejadas en las críticas de su padre -vicepresidente de la Cámara Argentina de Comercio- al Gobierno porque los "cambios profundos" que está llevando adelante Cambiemos "no tienen resultados inmediatos".

"Entiendo en él y en mucha gente la ansiedad y la frustración de que esto no sea más rápido. Claramente quiere que los impuestos sean menores, que lo queremos todos, la cuestión es cómo hacemos eso", sostuvo.

En diálogo con CNN Radio, Dietrich pidió contemplar la "perspectiva" de "la dificultad" del "proceso" de cambios. "Estos cambios profundos, por ejemplo, tener impuestos menores, requieren gastar menos. Estos cambios profundos no tienen resultados inmediatos y por eso no se han hecho", aseguró. "¿Por qué no se han hecho los cambios que estamos haciendo nosotros? Porque no son fáciles", agregó.

Esta semana, Guillermo Dietrich (padre) participó del seminario "El comercio y el contexto político-económico 2019" en la ciudad de Córdoba. Durante su discurso, deslizó varias críticas al Gobierno. "Íbamos al país de la inversión y hoy va a ser el país de la inspección", dijo.

El empresario automotor recordó que en agosto de 2018 había pronunciado ciertas palabras que siguen vigentes en 2019. "Seguimos sin moneda"; "La transformación del Estado sigue atrancada"; "En algún momento [el Gobierno] tendrá más claras las cosas", dijo.

El ministro de Transporte recordó que trabajó con su padre "muchos años" y que han "discutido muchas veces" y que no siempre coinciden. "Hemos tenido miradas totalmente distintas. En este caso no coincido en algunas de las cosas que dijo; pero también entiendo en él y en mucha gente la ansiedad y la frustración de que esto no sea más rápido", sostuvo.