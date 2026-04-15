Guillermo Francos admitió que no descarta volver a la política y ser candidato en 2027: “Tengo la idea de competir”

Guillermo Francos reapareció públicamente y dejó abierta la posibilidad de regresar a la política con una candidatura en 2027. “Tengo la idea de competir”, afirmó, al tiempo que aclaró que una eventual postulación deberá ser definida dentro del espacio oficialista.

Durante una entrevista en LN+, el exfuncionario sostuvo que conserva la “vocación” de volver a involucrarse en la arena electoral, ya sea por su ciudad o su provincia, y remarcó que cualquier decisión se tomará en conjunto con La Libertad Avanza. “Cualquiera que tenga la aprobación de la gente se siente con posibilidades de competir electoralmente en el futuro. Entonces yo tengo en mi cabeza esa idea”, señaló.

Su vínculo con Milei y el rol dentro del espacio

Francos también se refirió a su relación con el presidente Javier Milei tras su salida del Gobierno y buscó dejar en claro que sigue alineado con el oficialismo. “Con Milei somos amigos, hemos trabajado juntos. Sabe que puede contar conmigo”, afirmó.

En ese sentido, indicó que aún no conversó formalmente con el mandatario sobre sus aspiraciones electorales, pero anticipó que lo hará en el momento oportuno, en un contexto que, según consideró, presenta “posibilidades enormes para aprovechar el envión” del oficialismo.

“Tengo la vocación de hacerlo, pero estas decisiones políticas son de conjunto. Yo estoy dentro de esta fuerza y lo conversaré con ellos cuando lo crean oportuno”, insistió.

Karina Milei y Guillermo Francos

Tensiones internas y posicionamiento

Consultado por su disputa en 2025 con el asesor presidencial Santiago Caputo, Francos relativizó el conflicto y aseguró que ya es un tema superado. Según explicó, en aquel momento buscó evitar que las diferencias internas afectaran al Presidente.

“Había tensiones, como hay en todo equipo de trabajo, y le quise sacar la tensión al Presidente y no ser yo un factor de disputas internas. Y él lo entendió”, explicó.

Sus declaraciones se dieron en paralelo a la difusión de un informe de la consultora D’Alessio IROL, que ubicó a Francos como el dirigente con mejor imagen positiva dentro de La Libertad Avanza, con 44%, por encima de figuras como Patricia Bullrich (42%), Diego Santilli (39%), el propio Milei (38%) y Manuel Adorni (16%).