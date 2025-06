Guillermo Francos desafió a los gobernadores y aseguró que Milei vetará cualquier ley que altere el superávit fiscal

CÓRDOBA.-“Los gobernadores siempre quieren más plata; tratamos de encontrar algún camino para responderles y que no tenga impacto en las cuentas. Pero no hay ninguna posibilidad de que el presidente (Javier) Milei y el ministro (Luis) Caputo cedan un ápice en el superávit fiscal. Podrán venir los 24 gobernadores a plantearnos...Y cualquier ley que quiera alterar eso será vetada". La definición del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, llega casi en paralelo a la segunda reunión de todos los mandatarios provinciales en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) por reclamos de fondos a la Nación.

Francos participó del almuerzo empresario organizado por la Fundación Mediterránea casi en simultáneo cuando en Buenos Aires los gobernadores desafiaron con la presentación de un proyecto de ley por el reparto de los fondos fiduciarios.

En la reunión del CFI, Carlos Guberman, secretario de Hacienda se sumó -ya hace una semana había estado con un grupo de gobernadores con Francos- pero no hubo definiciones. El acuerdo fue seguir conversando.

Francos, después de repasar los “logros” de la gestión libertaria, apuntó a la aprobación por parte de Diputados de una suba de los ingresos de los pasivos y una moratoria. Dijo que recibieron un “calamitoso” sistema previsional, y que “no se entiende” que los legisladores hayan avanzado en proyectos que impactan sobre el presupuesto. Varias veces, desde la Casa Rosada se indicó que Milei vetará esas leyes si el Senado, como se espera, las aprueba.

En otro segmento de su presentación, Francos ironizó “no voy a decir que odio a los periodistas pero, a veces, uno escucha comentarios de la prensa, de la dirigencia política, que no se ajustan a la realidad". Ahí, sin mencionarlo, criticó al Pro.

La reunión de los gobernadores, en el CFI Prensa

“Hubo un documento de un partido político, a veces amigo, a veces nos peleamos que elogia la baja la inflación pero dice que el problema es la institucionalidad. Me preguntaba ‘¿qué es lo de la institucionalidad?’ Funcionamos en minoría, vamos a discutir, jamás nos hemos metido con la Justicia, intentamos designar dos jueces y nos los rechazaron. No hemos designado ni a un juez de paz", aseguró.

Insistió en que el Gobierno “no tiene nada que ver” con la detención de la expresidenta Cristina Kirchner.

“Tenemos un Presidente poco convencional; es lo que quisieron los argentinos en un momento de crisis de la política. Está bien, a veces cuestiona en un tono subido, pero va siempre con la verdad”, destacó la forma de actuar de Milei. Y añadió: “He hablado muchas veces con él y me ha dicho que ‘no le importa nada’, solo su convicción de cómo manejar el país. Y no le importa si se va entre los insultos de la gente. Sí quiere tener dos períodos para terminar las reformas".

Francos pidió con una sonrisa a los senadores que estaban en el almuerzo que el jueves, cuando vaya a la Cámara baja a informar, sean amables con él. Y, ante el planteo del presidente del Ieral, Osvaldo Giordano, de “no dar una exagerada importancia a la elección de octubre” para empezar con las reformas, dijo que le parece “clave tener bloques más importantes, con más número”.

Giordano fue titular de la Anses unos meses, pero Milei le pidió la renuncia cuando su pareja, la diputada Alejandra Torres, no acompañó un artículo del primer proyecto de la Ley Bases. Francos afirmó que tienen “numerosas coincidencias” con el economista.

Además de ambos, expuso en el almuerzo el diputado nacional José Luis Espert que se concentró en un discurso de campaña de cara a la elección de Buenos Aires.