El ministro del Interior, Guillermo Francos, habló de la reunión que este martes mantuvo el presidente Javier Milei con las autoridades de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), y puso en duda el comunicado que difundió un grupo de ocho gobernadores, encabezado por Axel Kicillof, para cuestionar las principales medidas económicas que anunció el Gobierno. Además, contó detalles del diálogo que el mandatario nacional tuvo con su par de la Provincia de Buenos Aires.

“Es un comunicado hecho por Kicillof. Sé que los ocho -que aparecen como firmantes- no adhirieron porque dijeron que no lo habían firmado. Me sorprendió que tuviera la firma de algunos”, dijo en LN+, en referencia a los gobernadores de Catamarca y Tucumán, Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo, y consideró que, probablemente, al texto “ya lo tuvieran preparado”.

El funcionario aseguró que no le “parece mal” que “algunos gobernadores opinen distinto” y precisó que “todos hablaron” y que el Presidente “tomó nota de todo y les contestó a todos, uno por uno”. “Estaba el tema pendiente del tope al impuesto a las Ganancias porque eso desfinanció a las provincias y conversando, el Presidente dijo que le costaba mucho tomar esta medida pero que la guerra principal es el déficit”.

En ese sentido, puso el foco en el titular del Ejecutivo bonaerense y en el intercambio que protagonizó con Milei mientras se desarrollaba el encuentro. “Kicillof tiene una idea, algunos dicen que marxista o de izquierda sobre el manejo del Estado, y Milei, que fue votado por el 56% , tiene una visión diferente. Y tuvieron una discusión, un intercambio de ideas donde el presidente le dijo: ‘No coincidimos pero eso no quiere decir que no podamos trabajar en conjunto por el interés de los argentinos”, relató.

Kicillof, Jorge Macri, Eduardo Duhalde y otros en la jura de Milei

Francos señaló también que cada uno de los jefes provinciales planteó distintos temas “y el presidente explicó la situación y el por qué de las medidas”. “Algunos tenía preocupación por los ATN [Aportes del Tesoro Nacional], otros por las obras y respecto a eso dijo que habrá que ver cada una porque lo que no tenemos es financiamiento del estado nacional”.

Por otra parte, en la previa a una jornada de protestas, Francos reivindicó el “protocolo de orden público” anunciado por el Ministerio de Seguridad la semana pasada, que este miércoles podría tener su puesta en marcha. “El gobierno fue muy claro, hay firmeza y prudencia para cumplir la ley y utilizar los medios para hacerla cumplir (...) el que comete un delito tendrá una sanción, será detenido y será sujeto al juicio correspondiente, la Justicia está advertida, sabe que hay gente que esta llevando adelante la intención de cometer ilícitos hay una Constitución, hay que hacer respetar la ley”, expresó.

En tanto, criticó la actitud de la administración provincial, que decidió que no aplicará la estrategia dispuesta por la Nación. “No entiendo la posición de [Carlos] Bianco [el jefe de Asesores de Kicillof]. El protocolo es de la Nación, la policía de la provincia puede no cumplirlo y los responsables de ese no cumplimiento responderán ante sus habitantes. Los que protestan tienen que respetar el derecho a circular”, indicó.

En líneas generales, el ministro aseguró que “la situación de la Argentina requería que se tomen medidas de manera urgente y el equipo esta trabajando en ese sentido”.

