Guillermo Francos mantuvo un duro cruce con un hombre que lo insultó en Mar del Plata: del “estás loco” a dos “fuck you”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, mantuvo una acalorada discusión con un hombre que lo insultó en las inmediaciones del Hotel Hermitage, en Mar del Plata. El episodio ocurrió este martes, durante la visita de Javier Milei, Francos, candidatos y funcionarios a la ciudad balnearia. Allí participaron de la inauguración de una planta de procesamiento de papas de la multinacional Lamb Weston y en una caravana militante por la calle Güemes.

Las imágenes, que se viralizaron en la red social X, fueron registradas entre las 18 y las 19. Sucedió antes de la recorrida de Milei junto a la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, los aspirantes a ingresar al Congreso Diego Santilli y Karen Reichardt, y el armador oficialista en territorio bonaerense, Sebastián Pareja, por la avenida comercial.

Según confirmaron a LA NACION desde el entorno de Francos, el individuo no dejaba de insultarlo, motivo por el cual el ministro se acercó a dialogar. Al advertir que el hombre estaba exaltado, decidió retirarse.

En los primeros segundos del video se observa al jefe de Gabinete cerca de un automóvil perteneciente a la flota oficial, mientras escucha los gritos de un individuo que, desde detrás de una valla, le increpa: “La van a tener que pagar. La historia se las va a cobrar. A todos ustedes”. Francos preguntó “por qué”.

A partir de ese momento, la grabación, registrada por un tercero, se tornó ininteligible por unos segundos. El sujeto y Francos discutían a viva voz. Quien grabó el episodio identificó en ese momento al hombre como “kirchnerista”. Cuando los gritos cesan, se escucha nuevamente la voz del sujeto que se había acercado a Francos. “Ahora te la están cobrando, te la están pidiendo. ¿Cuántos miles de dólares pediste?”.

Ante los insultos, Francos se lleva el dedo índice a la cabeza y le responde “estás loco”, para luego coronar el gesto con dos “fuck you”, lo que provoca aún más enojo en el hombre.

“A mí no me digas loco, forro (sic). ¿Quién te creés que sos? Sos un mandatario. Te votaron para mandar, no para pedir guita. Ladrón. Hijo de p... (sic). ¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada?”, replica el individuo, mientras el jefe de Gabinete se aleja de la escena.

La respuesta de Milei a un vecino en Mar del Plata

Francos no fue el único en recibir insultos durante su paso por la ciudad balnearia. Durante una caminata en la avenida Colón y las Heras, de la cual participó también la diputada nacional Lilia Lemoine, Milei discutió a lo lejos con un vecino que lo insultó desde un balcón mientras saludaba a simpatizantes y se sacaba fotos.

En las imágenes se escucha cómo el hombre le grita “estafador hijo de puta” al mandatario. Milei, lejos de responder con insultos, replicó con ironía: “Igual te estoy arreglando la vida”.

La respuesta de Javier Milei a un vecino que lo insultó desde un balcón en Mar del Plata

El intercambio no terminó ahí. Ante la insistencia del vecino, una mujer que acompañaba al jefe de Estado le pidió: “Dome, Milei, dome”. Entonces el Presidente volvió a levantar la voz para cerrar la discusión. “Te voy a bajar un poco más la inflación así puteás un poco más, dale”, dijo, lo que provocó risas entre los militantes presentes.