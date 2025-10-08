Facundo Manes denunció a Martín Menem por amenazas

En el arranque de la sesión de la Cámara de Diputados donde la oposición busca limitar el uso de decretos de necesidad y urgencia (DNU) por parte de Javier Milei, el diputado nacional opositor Facundo Manes (Democracia para Siempre) denunció al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, por supuestas amenazas.

“El Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, me acaba de amenazar en un pasillo del Congreso. Literalmente, me dijo: ‘Rogá que no haya quorum, porque te vamos a hacer mierda. Hoy empieza una operación de prensa brutal contra vos’”, escribió Manes en sus redes sociales.

Menem le respondió a través de su cuenta de X. “No faltes a la verdad, Facundo. La política necesita seriedad, no teatro”, escribió, mientras en la sesión, legisladores del bloque libertario respaldaron al presidente de la Cámara y salieron al cruce de Manes.

Es el caso de la diputada Nadia Márquez, de Neuquén, que negó la denuncia de Manes y la acusación que el jefe de bloque de Democracia para siempre, Pablo Juliano, repitió en el recinto. “¡Dejen de mentir, porque yo estuve ahí!”, afirmó, para relatar que Menem sólo saludó a Manes. “No le dijo absolutamente nada. No sea mentiroso, no sea caradura diputado Juliano. No sé cómo le pudo haber dicho tantas cosas si fueron dos segundos”, agregó.

Segundos antes, el diputado Juliano había relatado el episodio denunciado por Manes. “Lo que se dice en los pasillos se dice en la banca y se tiene que sostener, aunque usted se haga el distraído”, espetó a Menem. “Usted no preside este cuerpo, usted atenta contra este cuerpo cada vez que puede, se entromete en los bloques y aprieta diputados en los pasillos. Eso es un atropello y si usted cree que nos va a arrastrar al barro de La Libertad Avanza está equivocadísimo”.

El libertario Gabriel Bornoroni ratificó la versión de su compañera de bancada, respaldó a Martín Menem y desmintió las acusaciones de Manes, a quien acusó de “farsante mentiroso”. “Yo estaba ahí en ese momento y el diputado miente. Usted (Martín Menem) lo saludó y después siguió y me saludó a mí”, dijo. Su par Lilia Lemoine también apuntó contra el neurocientífico.

A casi dos semanas de la elección nacional, en la que buscará dar el salto al Senado, Manes profundiza su oposición al gobierno nacional. Este mediodía, su bloque, al igual que Unión por la Patria, la Coalición Cívica y Encuentro Federal, de Miguel Ángel Pichetto, dio quorum para que la Cámara baja debata la reforma de la ley de DNU y restringir el uso de esta herramienta.

Esta semana, además, impulsó un proyecto de resolución para apartar al diputado José Luis Espert de la Cámara baja luego de que se conocieran sus vínculos con Federico “Fred” Machado, investigado por narcotráfico. Sin embargo, no logró conseguir las firmas requeridas para llevarlo al recinto.

No es la primera vez que Manes tiene un enfrentamiento con funcionarios de La Libertad Avanza. El 1° de marzo pasado, durante la Asamblea Legislativa, tuvo un choque con Santiago Caputo, asesor presidencial, a quien denunció en la Justicia por amenazas coactivas. El expediente quedó finalmente archivado por “inexistencia de delito”, según dispuso la jueza federal María Eugenia Capuchetti.

El cruce con el asesor comenzó luego de que Juliano sugiriera elevar las penas por el delito de estafa, luego de que se conociera el escándalo por la criptomoneda $LIBRA. En ese contexto, según relató el neurocientífico, Manes levantó un ejemplar de la Constitución, lo que desató una serie de insultos de parte de libertarios, entre los que se encontraba Caputo.

Al término de la reunión, el asesor lo increpó en el pasillo. Relató que le dijo “ya me vas a conocer a mí”, antes de darle “dos fuertes palmadas en el pecho” que interpretó como una amenaza. También acusó a Fran Fijap, un youtuber libertario, de empujarlo.