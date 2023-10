escuchar

Guillermo Francos, quien fue designado por Javier Milei como ministro del Interior en caso de ser elegido presidente, reconoció que comenzó a trabajar para él cuando todavía estaba a las órdenes del presidente, Alberto Fernández como representante de la Argentina ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). También, recordó que desde antes de que Milei asumiera como diputado nacional, en 2021, comenzaron a hablar de la posibilidad de que el libertario llegue a la presidencia. “Hablaba mucho con él y comenzamos a analizar el futuro”, apuntó.

“Desde antes de ser diputado me dijo que quería que sea su canciller”, reveló en una entrevista con Luis Novaresio en LN+ y luego comentó que le contestó al libertario: “Te acompaño donde quieras, ser canciller o lo que sea”. El exrepresentante argentino ante el BID, quien estuvo en el cargo desde el 2019 hasta después de las elecciones primarias del pasado agosto, dijo que en las “dos o tres veces” al año en las que volvía a la Argentina mientras cumplía funciones en Washington aprovechaba para reunirse con el líder libertario.

Francos, quien fuera diputado nacional entre 1997 y 2000, sostuvo que es “amigo” de Milei y afirmó que fue él quien lo motivó a que comience su carrera política: “Soy el que lo impulsó a expresar públicamente sus ideas sobre la libertad, sobre los problemas que tenía la Argentina”. “No me siento el padre de la criatura, pero le di un gran impulso”, aclaró Francos, quien trabajó varios años con el economista en Corporación América, la empresa de Eduardo Eurnekián.

Francos, abogado egresado de la Universidad del Salvador, resaltó que hace ocho años los roles estaban invertidos. “En 2015 armé una fundación cuando Daniel Scioli se presentaba como candidato a presidente para tratar de aportarle a Daniel ideas y equipos y lo llevé a Milei como coordinador del equipo económico”, rememoró, y luego lo elogió: “Era una máquina de trabajo, de producir documentos, papeles e ideas”.

“Después pasó que el peronismo en su voluptuosidad te pasa por arriba. Armaron otra fundación con otra gente y nosotros quedamos un poco marginados de la campaña”, dijo, pero insistió en que incentivó a Milei a que comience a divulgar sus ideas: “Le dije a Javier ´vos tenés que seguir, expresás muy bien estas ideas. Tenés que expresarlas en todos lados”. “Ahí empezó a hablar, primero en las radios, después en la televisión”, sostuvo.

Francos, por otra parte, criticó a quien fuera su jefe político hasta hace apenas semanas: el mandatario, Alberto Fernández. “La denuncia que le formuló [a Milei] por sus dichos es un error táctico en la estrategia electoral del oficialismo porque lo sube al escenario”, resaltó y luego dijo que “esperaba mucho más de Alberto Fernández”.

El eventual ministro del Interior si el libertario es elegido presidente también se refirió al ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa. “Mi relación con Massa como ministro de Economía y yo representante en el BID siempre fue muy correcta, el trato muy bueno”, remarcó y se refirió a la mala relación que tuvo con Mauricio Claver-Carone, extitular del BID, quien dijo que Francos “es lo peor de la casta”. “Tenía un conflicto con el presidente del BID y Massa me respetó absolutamente”, afirmó.

Sin embargo, luego lo criticó con dureza. “El pedido de Massa es una chicana de bajo nivel”, aseguró en referencia a la propuesta del ministro de que Milei se realice un examen psicotécnico para conocer si tiene alguna alteración mental. “En este período mostró lo peor de él”, subrayó.

Francos, quien será el enlace de Milei con las provincias y la dirigencia política tradicional, destacó que tendrá un estilo diferente al de su eventual jefe. Ante la pregunta de Novaresio respecto a si entrará con una motosierra al ministerio del Interior, respondió: “Yo no tengo motosierra, no la uso, no sé usarla”.

El exfuncionario del gobierno de Fernández juró no ser “casta mala”. “Nunca me serví de la política y cuando tuve que decir basta, dije basta y me fui”, concluyó.

