Guillermo Moreno: "Kicillof tenía un café y lo tuvo que cerrar porque quebró"

Guillermo Moreno cruzó a Axel Kicillof y a Martín Guzman Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de junio de 2020 • 18:27

La relación entre el exsecretario de Comercio Interior del kirchnerismo, Guillermo Moreno, y el gobernador bonaerense y exministro de Economía, Axel Kicillof, está rota hace tiempo y hoy el polémico exsecretario volvió a criticar al mandatario de la provincia de Buenos Aires. "En 2001 Kicillof tenía un café y lo tuvo que cerrar porque lo quebró", dijo.

En una entrevista con el canal Crónica, Moreno comenzó cuestionando al actual ministro de Economía, Martín Guzmán, por su falta de experiencia en el sector privado antes de desembarcar en el Palacio de Hacienda.

En ese marco es que aprovechó para arremeter, una vez más, contra Kicillof: "¿Cuántas veces pudo haber hablado Guzmán con Moyano? ¿Qué es entender de economía? Entender de economía significa que tuviste una formación razonablemente técnica en la facultad y después gastaste la suela de unos borceguíes así de altos caminando la calle"; dijo Moreno y agregó: "Un ministro de Economía que no pasó por el sector privado no puede estar en el público. Kicillof, por ejemplo, nunca fue gerente de ninguna empresa. Lo máximo que tuvo fue un café, que en 2001 lo tuvo que cerrar porque quebró. Me lo dijo él a mí y después nunca más trabajó".

En tanto, añadió: "Si no te formaste en la calle no podés ser ministro de Economía. Traelo acá y debatimos. No es un empresario. Traelo acá, que me diga qué empresas manejó y me retracto. Entonces, ¿cómo conocés la economía si no trabajaste en las empresas?".

Una tensa relación que derivó en la renuncia de Moreno

A fines noviembre de 2013, luego de varios desencuentros, Moreno anunciaba que renunciaba a su cargo a partir del lunes 2 de diciembre de ese año. La decisión fue aceptada por Cristina Kirchner , quien designó al funcionario como agregado económico de la Embajada argentina en Italia. Moreno había asumido en su cargo en 2005, cuando la inflación se comenzaba a convertir en un problema para la gestión del presidente Néstor Kirchner.

La salida del secretario de Comercio Interior terminó por concentrar aún más el poder del recientemente llegado ministro de economía, Axel Kicillof, quien extendería su influencia a las cuestiones de política económica en materia de precios internos y del comercio exterior de la mano de su amigo Augusto Costa.

Moreno había sido el ejecutor de políticas clave durante los gobiernos de los Kirchner, como la instrumentación de un cepo cambiario que prohibía la venta de dólares para ahorro y restringía su acceso para el turismo, además de haber dirigido una intervención del instituto de estadísticas que hizo perder la credibilidad en los datos económicos y mereció una amonestación del país por el Fondo Monetario Internacional.