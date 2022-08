“Hablaba con cierta satisfacción”. Carolina Losada dio detalles de su cruce con Aníbal Fernández por Rosario en el Congreso

La senadora radical Carolina Losada volvió a la carga contra el ministro de Seguridad nacional, Aníbal Fernández, luego del fuerte cruce que mantuvieron ayer en el recinto por la situación que vive la ciudad de Rosario debido al narcotráfico. “Hablaba con cierta satisfacción de lo que está haciendo”, describió la legisladora, que describió que las tareas se llevan adelante con “incompetencia o desidia”.

Esta mañana, en diálogo con radio Mitre, Losada dio detalles de su ida y vuelta con Fernández ayer: “Te da bronca escuchar a un ministro satisfecho con la nada que están haciendo”. La legisladora dijo que los vecinos de Rosario “tienen miedo y no salen de sus casas” debido a la violencia que se vive en esa ciudad y que recrudece cada vez.

Ayer, el ministro Fernández defendió en la Cámara de Senadores el trabajo contra la narcocriminalidad que se realiza en esa ciudad y sus alrededores, aunque mencionó que “la degradación” provocada por el narcotráfico “sucede desde hace mucho tiempo”. Fue entonces que ante la atenta mirada de los legisladores, Losada describió como “incompetente” el operativo.

”La provincia de Santa Fe está viviendo una catástrofe. Demuestra la incompetencia y la desidia, no solo del gobernador Omar Perotti que subejecuta presupuestos, sino también del propio ministerio nacional”, apuntó la legisladora opositora.

Carolina Losada en la reunión de la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación en la que trataron pliegos del poder judicial Prensa Senado

“Lo que están haciendo es insuficiente porque nos siguen matando. Anoche mataron a más gente”, replicó Losada y prosiguió: “En enero hubo 30 homicidios. Que el ministro me diga que está haciendo las cosas bien o que tuvo poco tiempo es insuficiente”.

La senadora radical denunció además que “la Policía Federal está desarmada”. “Perotti no hizo lo que debía hacer. Los móviles no tienen nafta, no tienen herramientas para comprar cubiertas nuevas. Necesitamos saber cuál es la gestión que están haciendo en la provincia más caliente respecto del narcotráfico”, reclamó.

Tras ello Losada fue por más, acusó al gobernador Perotti de “estar haciendo la plancha” e insistió en que “Aníbal también está haciendo las cosas mal”. “Se lo dije en la cara. Acá no hay ningún plan”, agregó la senadora opositora, quien indicó que la primera medida que debería tomar la cartera de Seguridad nacional para intentar luchar contra el narcotráfico en Rosario es “inundar la ciudad de efectivos”.

Cómo fue el cruce en el Senado

En su visita de ayer al recinto, Fernández defendió de manera enfática, ante la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado, el accionar de las fuerzas de seguridad en Rosario. Se refirió a la inversión para el operativo y al despliegue de efectivos.

“El esfuerzo que se está haciendo es muy grande en un tiempo así de chiquito; pero los 20 años que dejaron que se degradara Rosario es muy grande y usted quiere que lo resuelva en tres meses”, le respondió el ministro a Losada luego de que ella dijera que el operativo era “incompetente”.

La legisladora volvió a dirigirse al funcionario nacional y le citó cifras del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe que dan cuenta de 228 homicidios, 164 de los cuales se registraron en el departamento Rosario, y de 500 heridos de bala en lo que va del año.

“Si hay algo que me preocupa es que usted piense que lo que hizo está bien, porque si es así, entonces, estamos en el horno”, agregó Losada y luego invitó a Fernández a que la acompañe “a caminar la provincia de Santa Fe” para ver de primera mano la situación. El ministro solo reaccionó con gestos ampulosos.