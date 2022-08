Senado: el cruce entre Aníbal Fernández y la radical Carolina Losada por la situación de Rosario

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, se enfrentó esta tarde con la senadora Carolina Losada (UCR-Santa Fe), que calificó de “incompetente” el operativo desplegado por la cartera nacional para combatir el flagelo de la violencia vinculada con el narcotráfico en Rosario.

Fernández había defendido de manera enfática ante la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado el accionar de las fuerzas de seguridad en Rosario, destacando la inversión y el despliegue de efectivos y responsabilizando a las administraciones socialistas por la crítica situación que atraviesa la ciudad santafesina.

“El esfuerzo que se está haciendo es muy grande en un tiempo así de chiquito; pero los 20 años que dejaron que se degradara Rosario es muy grande y usted quiere que lo resuelva en tres meses”, se defendió Fernández antes los embates de Losada.

La legisladora y experiodista había cuestionado en duros términos las palabras del ministro. “La provincia está viviendo una catástrofe y una verdadera emergencia en materia de inseguridad”, afirmó. Losada citó cifras del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe que dan cuenta de 228 homicidios, 164 de los cuales se registraron en el departamento Rosario, y de 500 heridos de bala en lo que va del año.

Carolina Losada en la reunión de la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación en la que trataron pliegos del poder judicial Prensa Senado

“Estos números demuestran incompetencia y desidia, no sólo del gobernador Omar Perotti, sino también del propio Ministerio”, apestilló la legisladora. “Si hay algo que me preocupa es que usted piense que lo que hizo está bien, porque si es así, entonces, estamos en el horno”, agregó, tras lo cual invitó a Fernández a que la acompañe “a caminar la provincia de Santa Fe” para ver de primera mano la situación.

El ministro no respondió el convite, pero reaccionó con gestos ampulosos, exhibiendo el informe con los números que había dado apenas unos minutos antes sobre el operativo desplegado por su cartera en Rosario.

Según Fernández, en la provincia de Santa Fe hay 3143 efectivos de las cuatro fuerzas de seguridad nacionales, de los cuales 756 están en Rosario. Dijo, además, que sólo en esa ciudad se realizaron 1039 procedimientos con 1021 detenciones y que se incautaron 54 kilos de cocaína, 80 de marihuana y más de 5000 kilos de droga sintética.

En respuesta a Losada, el ministro afirmó: “Nunca dije que esto está resuelto. Creo que tenemos que seguir apostando a este camino para que en algún momento le pongamos fin a las cosas” , completó.

Aníbal Fernández Captura de video

Fernández inició su presencia en el Senado con una extenso y engorroso informe de gestión que abarcó desde la recomposición salarial de las fuerzas de seguridad, pasando por la política de reparto de tampones a los efectivos mujeres, hasta el tiempo de “vida útil” y el trabajo necesario para reponer los perros y caballos que colaboran en las tareas de seguridad.

Tras casi dos horas que aburrieron a propios y extraños, varios senadores oficialistas abandonaron el salón mientras promediaba el informe, tomó la palabra el comandante mayor Ricardo Castillo, jefe del Destacamento Móvil 7, quien realizó otro extenso informe sobre el despliegue y actuación de la fuerza en Rosario. Recién entonces, los senadores pudieron preguntar.

La cuestión mapuche

En su informe, Fernández también habló sobre la situación registrada en el sur con la comunidad mapuche, argumentando a favor de la política de diálogo y negociación y en contra de la represión.

En ese sentido, contrapuso la política nacional con la aplicada por el gobierno chileno en la zona de la Araucanía. “Nosotros no tenemos estado de sitio y no vamos a militarizar la región; nosotros tenemos que discutir y no salir a los palos”, aseguró.

La misma respuesta le dio, horas después, a los senadores radicales Edith Terenzi (Chubut) y Pablo Blanco (Tierra del Fuego), cuando le preguntaron cuál era el plan para terminar con los hechos de violencia protagonizados por sectores mapuches radicalizados.

“Los resultados son positivos. En la medida que tengamos que participar, participaremos”, aseguró el ministro, quien insistió en la línea del diálogo para solucionar los reclamos de los pueblos originarios. “Se pueden llegar a acuerdos con familias mapuches, estamos convencido que el camino es por ahí y no estamos de acuerdo con los garrotazos”, concluyó.