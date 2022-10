Habló el padre de la iglesia atacada en Villa La Angostura: “Pudo haber sido una tragedia, se pudo haber quemado toda la capilla”

A casi 48 horas del operativo de las fuerzas federales que desalojó una decena de propiedades usurpadas desde hace cinco años en Villa Mascardi, hoy se registró el ataque a dos iglesias en la localidad de Villa La Angostura, en la provincia de Neuquén, además de pintadas en un edificio de la municipalidad. Las parroquias afectadas fueron la capilla Nuestra Señora de la Asunción y la parroquia del centro Nuestra Señora del Nahuel Huapi. El padre César Mora dijo esta tarde que los atacantes iniciaron un fuego pequeño en la puerta y que “pudo haber sido una tragedia, se pudo haber quemado toda la capilla”.

Consultado en LN+ sobre lo sucedido más temprano en Villa La Angostura, el padre de la capilla Nuestra Señora de la Asunción, Julio César Mora González, explicó cómo fue que se enteró de lo sucedido: “Esta mañana nos sorprendimos cuando fuimos a abrir la capilla, porque la quisieron prender fuego, y estaba rayada”. Comentó que además de su capilla, también fue violentada una iglesia protestante y que “en la municipalidad hicieron algunas rayas”.

Atacaron dos iglesias en Villa la Angostura

Sobre la causa de los atentados en la zona dijo que no sabe por qué pasaron, porque “nunca habían sucedido estas cosas en la Villa”, pero agregó que supone “que es una forma de llamar la atención o una forma de hacerse sentir”. Asimismo, reflexionó sobre la importancia de las iglesias para la comunidad local: “Es algo que identifica a un pueblo, más aún esa capilla de la época de Alejandro Bustillo -fundada en 1936-. Es un patrimonio histórico para nosotros, que tiene un valor espiritual muy grande”.

Vandalismo en la histórica Capilla de la Asunción, de Villa La Angostura Twitter

Por otro lado, detalló que tras los ataques se reunió con parte de la comunidad mapuche con la intención de llegar a un entendimiento: “Esta mañana tuve la oportunidad de dialogar con algunos mapuches, y manifestaron su cercanía con nosotros, con la comunidad, estuvieron prestos al diálogo”. Comentó que los convocó para charlar y que le aseguraron que “su manera de operar no es así”.

“Manifiestan que ellos no tienen este modus operandi, que ellos van en busca del diálogo, que repudiaron este hecho y que estaban dispuestos a ayudar si era necesario en alguna actividad”, relató Mora.

Vandalismo en la histórica Capilla de la Asunción, de Villa La Angostura Twitter

No obstante, explicó que “desafortunadamente” no hay cámaras de seguridad para identificar a los implicados. Y relató que los únicos testigos fueron unos niños que acampaban cerca de la zona: “Solamente había un grupo de niños en una planta campamento, que estaban allí haciendo campamento, y dijeron que habían visto fuego y pensaron que estaban haciendo un asado. Pero no vieron a ninguna persona”.

“Para nosotros hay mucho dolor por toda esta situación que ha pasado. Esperemos que a través del diálogo no lleguemos nunca más a los ataques”, dijo.

LA NACION