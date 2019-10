El Presidente le besó el pie a una mujer en pleno acto en Tucumán 02:00

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de octubre de 2019 • 15:57

Manuela Ledesma, la mujer tucumana de 72 años que ayer protagonizó un momento único en la marcha de "Sí se puede" en su provincia, cuando el presidente Mauricio Macri la subió al escenario, la llamó C enicienta y le besó el pie descalzo-había perdido el zapato el acceder al escenario- habló esta mañana sobre la singular experiencia: "Fue el beso de la patria", aseguró.

La mujer habló esta mañana en el programa Crónica Anunciada, de Futurock y aseguró que ni si quiera ella puede explicar cómo es que terminó arriba del escenario junto al Presidente. "Estaba con varias señoras y una dice: 'Es su cumpleaños', y él (Macri) escuchó. Cuando me vi, estaba arriba del escenario, y perdí el zapato. Me daba vergüenza que me presente un Presidente sin zapato".

Habló Manuela Ledesma, la mujer tucumana que Mauricio Macri besó en el pie 04:26

Video

Siempre con un tono natural y desacartonado, Ledesma contó que no volvió a recuperar su calzado. "No no sé donde está el zapato, pero volví feliz a mi casa".

Sobre el momento en que Macri la besó, la mujer explicó: "Le decía (a Macri): '¿Ve mis pies?' y me miró y levanté el piecito así y el se agachó y me besó. Pero yo no lo esperaba".

"Cuando me dice 'Mi Cenicienta' yo lo tomé, señor periodista, con una alegría enorme", continuó Ledesma y luego contó que hacía poco había perdido un sobrino y al ahijado.

Cuando le preguntaron a Manuela qué había sentido con ese beso, la mujer respondió: "Fue el beso de la patria. Él ha besado a la patria y ha besado a una tucumana donde se declaró la independencia y a una persona muy humilde. Soy feliz".

"Fue el beso de la patria", señaló Manuela Ledesma, la mujer a la que Mauricio Macri definió como "la Cenicienta tucumana" Crédito: Captura LN+

"Es algo hermoso, y cuando lo miré al Presidente a los ojitos, no lo podía creer, y le pedí por favor que salvara a la patria", concluyó la mujer, que ayer, cuando la marcha del "Sí se puede" pasó por la plaza Independencia de la capital tucumana, cumplía justo 72 años.

En tanto, en una entrevista por la tarde en LN+, con Viviana Valle, cuando la periodista le preguntó si había encontrado su zapato y su príncipe, Ledesma aseguró que no encontró el zapato pero que "el príncipe ya va a aparecer, si Dios quiere, en octubre va a volver a ganar", en referencia al presidente Macri.

A su vez, la mujer también expresó que tiene "esperanza" y que siente "admiración" por el Presidente y candidato a la reelección por Juntos por el Cambio. Finalmente pidió a "todo el país" que "le den otra oportunidad a Macri".