Manuel Adorni cerró Argentina Week acompañado por su esposa y con un mensaje a los empresarios

NUEVA YORK.- El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, llegó pasadas las 8 (hora local) al Consulado de la Argentina en esta ciudad para cerrar el Argentina Week en un coloquio organizado por IDEA.

Acompañado por su esposa, Bettina Angeletti, al igual que ayer, y en medio de los cuestionamientos por el uso de fondos públicos por el vuelo que compartió con su pareja, el jefe de ministros cerró Argentina Week con un discurso solemne, en el que repitió algunos conceptos que había pronunciado en el Bank Of America.

Adorni junto al embajador, Alec Oxenford.

El jefe de ministros les volvió a pedir a los empresarios que ayuden al Gobierno a dar “la batalla cultural”. “Ustedes no son los malos, ustedes son los buenos”, advirtió. Acompañado por el embajador Alec Oxenford, el funcionario puso el acento en las reformas que La Libertad Avanza hizo hasta ahora y vaticinó que en 2027 el oficialismo sumará más legisladores violetas.

“Pero ustedes [por los empresarios], son los protagonistas. Ustedes son los que invierten”, manifestó. “Nosotros vamos a seguir reformando, desregulando en un loop infinito”, precisó.

El Coloquio de IDEA es el punto final de esta semana de “vidriera” ante inversores, que tuvo la apertura en este mismo consulado y que contó el martes con el discurso del presidente Javier Milei en el edificio del JP Morgan.

La presentación del jefe de Gabinete.

Fue un discurso, el de Milei, que generó mucho ruido entre algunos empresarios, por las críticas a Paolo Rocca, el dueño de Techint, y a Javier Madanes Quintanilla, de Aluar y Fate. Allí, los acusó de coimeros y de extorsionar al Gobierno. El resto de la comitiva defendió al Presidente. Pero en el sector privado lo consideraron inoportuno.

El Coloquio seguirá hasta el mediodía, con un panel de empresarios y gobernadores. Y será el fin de una gira que dejó algunas polémicas, como la del traspié de Adorni, por haber subido al avión a su esposa, que el funcionario consideró un intento “por opacar” la semana en la que se buscó atraer capitales. El jefe de ministros se retiró del consulado a las 9.35.