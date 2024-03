Escuchar

A casi un mes de haber sido brutalmente agredida por atacantes que la esperaban en su casa, Sabrina Bölke relató cómo fue el momento en que los hombres la golpearon y amenazaron. “Me dijeron que no hablara nunca más; que no hablara de mi trabajo, de derechos humanos”, afirmó.

“Pensé que mi vida iba a terminar ahí. Me dijeron que si decía lo que había pasado iban a volver y me iban a meter un tiro”, continuó. Además, aseguró que, ante su aviso de que “solo era una laburante” y que no tenía plata, los delincuentes le aseguraron que “sabían todo” de ella y de su trabajo. “Me dijeron ‘nosotros no venimos a robarte, venimos a matarte’, y sacaron las armas. En ese momento cambió todo”, relató.

Así, en diálogo con El Destape Radio, la mujer confirmó que cuando regresó a su departamento luego de ser asistida por los médicos del Hospital Pirovano, encontraron una de las paredes del cuarto escrita con las siglas “VLLC” (”Viva la libertad, carajo”, la frase que caracteriza a los militantes de La Libertad Avanza) y la palabra “ñoqui” debajo.

“Rompieron muebles y cosas de valor, pero no se robaron nada”, detalló, antes de contar que se siente “asustada” y que no sale a la calle sin estar acompañada. “Mi vida quedó suspendida, por eso nos tomamos el tiempo para contarlo”, explicó, haciendo referencia a que el hecho tuvo lugar el 5 de marzo y recién fue anunciado por H.I.J.O.S el pasado jueves. En la misma línea, ratificó la denuncia por abuso sexual, pero aseguró que es algo en lo que todavía “no quiere profundizar”.

Por otra parte, analizó el hilo que une su agresión con el gobierno de Javier Milei. “No puedo echarle la culpa en términos judiciales a un aparato estatal; pero sí hay un caldo de cultivo, de odio y de violencia desde hace un tiempo que habilita este tipo de cosas”, consideró, y agregó: “Pero, si niegan los desaparecidos; la dictadura; los 30.000; las Madres, Abuelas, Hijos; los casos de gatillo fácil; la pobreza; el hambre; que los trabajadores no llegan a fin de mes; ¿qué puedo esperar? ¿que tengan empatía? Si no dieron un solo signo de empatía con causas que nos duelen a todos”.

“Yo soy una piba laburante que se mueve en colectivo. Es muy fácil interceptar a una persona que todos los días hace el mismo recorrido”, consideró. “Pero el punto no es ‘por qué yo y no otra persona’; tenemos que debatir que lo que pasó esta mal. Podemos pensar diferente, de eso se trata la democracia, de poder debatir dentro de un marco democrático. En mi militancia por los derechos humanos jamás luché para que los genocidas sufran lo que sufrieron nuestros viejos, la clandestinidad y la tortura”, subrayó.

Finalmente, destacó el trabajo de acompañamiento que realizó la organización H.I.J.O.S. -que nunca esperó que esto “pasara en democracia- y reflexionó sobre que la importancia de que haya “más debates y discusiones” en el marco de la democracia.

