El Gobierno no hará este año el desfile militar del 9 de Julio por razones presupuestarias

Pese a la identificación del gobierno de Javier Milei con muchas de las reivindicaciones de las Fuerzas Armadas, la Avenida del Libertador no verá pasar este año el despliegue de 9900 efectivos, 62 aviones militares y 79 vehículos de combate, como ocurrió en 2024. Aunque no se lo informó oficialmente, fuentes gubernamentales consultadas por LA NACION dejaron trascender que este año no se realizará el desfile militar por la fecha patria del Día de la Independencia.

El año pasado, Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel celebraron a bordo de un tanque militar la adhesión del público al desfile de las Fuerzas Armadas en las calles, en una escena que reflejaba la sintonía de ambos en los primeros meses del gobierno libertario. Dado que hoy la relación entre ambos no atraviesa su mejor momento, no sería extraño que se quisieran evitar imágenes forzadas o exponer al mandatario a inevitables comparaciones escenográficas.

Javier Milei y Victoria Villarruel, el año pasado, en el desfile por la fecha patria del 9 de Julio fabian-marelli-11419

Lo cierto es que, a diferencia de 2024, cuando el presidente Milei convocó a “abrazar los símbolos patrios”, esta vez el desfile no se hará y el motivo es presupuestario, según coinciden distintas fuentes castrenses.

Por lo pronto, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea no recibieron hasta el momento instrucciones para poner en marcha los preparativos con vistas a la exhibición, que el año pasado reunió a miles de vecinos en las calles con banderas celestes y blancas.

“En rigor, no habrá una disposición del Ministerio de Defensa que disponga la suspensión del desfile, sino simplemente no se comunicará su realización, ni se darán instrucciones para el alistamiento de las unidades”, deslizó una fuente castrense.

En el entorno del ministro de Defensa, Luis Petri, mantienen en un cerrado hermetismo sobre los costos que implicaría el despliegue militar de efectivos con armas, aviones, helicópteros, tropas y vehículos de combate por las calles de la ciudad, aunque se sabe que el desfile de 2024 tuvo una erogación superior a los $720 millones, que en ese momento equivalían a unos 720.000 dólares, al tipo de cambio oficial. Llegaron para el desfile militares de distintas unidades del país, como Campo de Mayo, Bahía Blanca, Junín, San Nicolás, Córdoba, Mendoza, Misiones, Santa Fe y Salta.

Reclamos salariales

Actualizada por inflación, esa suma ascendería hoy a $987 millones. En ámbitos castrenses consideran que una inversión de esa envergadura tropezaría este año con rostros insatisfechos en los cuarteles a raíz de la falta de respuestas a los insistentes reclamos por una recomposición salarial, la promesa aún incumplida de una equiparación de haberes con las fuerzas de seguridad y la desordenada gestión de la obra social de los militares –el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa)-, que arrastra la suspensión de prestaciones en varias jurisdicciones y una deuda cercana a los $160.000 millones.

En las últimas semanas, incluso, se exteriorizaron las protestas de docentes y familias de liceos militares e instituciones educativas dependientes de las Fuerzas Armadas, como el Instituto Dámaso Centeno, por retrasos salariales.

El desfile militar de 2024 por la Avenida del Libertador María Bessone

Ya en julio de 2018, el entonces presidente Mauricio Macri suspendió el desfile militar del 9 de Julio pocos días antes de su realización, en medio de un descontento de sectores castrenses por un magro aumento presupuestario que afectaba principalmente a los oficiales superiores. El líder de Pro reanudó al año siguiente, en 2019, el despliegue militar en las calles, que no volvió a repetirse en los cuatro años del gobierno de Alberto Fernández. La demostración de las Fuerzas Armadas en las calles fue finalmente repuesta el año pasado, en el primer año del gobierno de La Libertad Avanza.

El impacto de los costos

A la hora de evaluar los costos que implicaría hoy el desplazamiento de casi 10.000 uniformados, entre los que el año pasado se incluyó a 2400 veteranos de Malvinas, en las Fuerzas Armadas toman nota del impacto que podrían tener los gastos de combustible y la disposición de transportes para el traslado del personal militar, el equivalente para la movilización de vehículos pesados y para la propia ejecución del desfile, así como los costos del almuerzo de la tropa y el pago de viáticos a efectivos que se desplazan varios kilómetros desde sus cuarteles.

Los veteranos de Malvinas encabezaron el desfile militar del 9 de julio

Además del vistoso despliegue de soldados de las tres fuerzas, vehículos, aviones y helicópteros militares, el desfile de las Fuerzas Armadas comprendió en los últimos años la participación de la flota de la Armada, que el año pasado sumó cuatro embarcaciones que el público pudo visitar en la dársena norte, en la zona de Retiro: la Fragata Libertad, un patrullero oceánico, un destructor clase Meko 360 y la lancha patrullera ARA Río Santiago.

En tiempos de conflictos armados en el mundo, la práctica de los desfiles militares se encuentra vigente en varios países. Hace dos semanas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró su cumpleaños con un imponente desfile militar en las calles de Washington. El desplazamiento de 7000 soldados, tanques, aviones, helicópteros de combate y vehículos blindados coincidió con el 250° aniversario del Ejército de ese país.

En Moscú, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, encabezó el mes pasado el acto del desfile militar por los 80 años de la derrota infligida a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Lo acompañaron tres jefes de Estado aliados: Xi Jinping (China), Luiz Inácio Lula Da Silva (Brasil) y Nicolás Maduro (Venezuela).

Incluso los reyes de España, Felipe y Letizia, presidieron el 7 de junio pasado la marcha de 3200 efectivos militares en Santa Cruz de Tenerife para celebrar el Día de las Fuerzas Armadas de ese país, un acontecimiento que cada año se celebra en una ciudad distinta. En tanto, todos los años se realiza el 12 de octubre un desfile de las Fuerzas Armadas en las calles de Madrid.