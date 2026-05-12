El sugestivo mensaje del PRO en medio de las críticas al Gobierno por el caso Adorni y la marcha universitaria

El PRO, que conduce el expresidente Mauricio Macri, publicó este martes un sugestivo mensaje en redes sociales en medio de las críticas al Gobierno por la causa contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la marcha universitaria a Plaza de Mayo.

“El próximo paso no es un partido político. Ni un dirigente, por mejor que sea. El próximo paso sos vos, el argentino que pagó el costo del cambio y todavía espera”, expresó el partido con tono enigmático.

El mensaje del PRO

El mensaje llegó en medio de las especulaciones por la posibilidad de que el expresidente Macri sea candidato presidencial el año que viene para competir contra el mandatario Javier Milei.

En los últimos meses Macri inició una gira federal para reforzar el mensaje del PRO y plantear críticas a la gestión de Milei, de quien supo estar cerca en los inicios de la gestión libertaria.

Si bien no habla abiertamente de candidaturas, hay un sector del partido amarillo que empuja para que el exmandatario vuelva a la arena electoral en 2027.

La inclusión de la palabra “paso” en el mensaje también puede leerse como una alusión al proyecto de reforma política presentado por el Poder Ejecutivo y a través del cual se pretende eliminar las PASO para las elecciones presidenciales del año próximo.

Macri participó de la reunión de Pro bonaerense y respaldó la conducción de Cristian Ritondo y Soledad Martínez Prensa Pro

El PRO también había cuestionado el domingo último el rumbo del Gobierno al advertir que “acompañar el cambio no es aplaudir todo”, además de acusar a sectores del oficialismo de actuar “con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer”.

Ese texto, titulado “Manifiesto Próximo Paso”, marca un tono más crítico por parte del partido fundado por Mauricio Macri hacia la administración libertaria, pese al respaldo que le brindó en distintos proyectos legislativos.

El comunicado fue difundido tras una serie de acusaciones y la investigación judicial que recae sobre Adorni por su presunto incremento patrimonial.

Críticas por las PASO

El jefe del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, había considerado a principios de mayo que el Gobierno “cometió un error” al no haber buscado “consensos previos” en algunos de los puntos de la reforma política como la eliminación de las PASO, al sostener que para un paquete de reformas de esas características se necesita una “discusión anterior”.

“En este tipo de ley sí se necesita de un consenso previo. El Gobierno no lo ha hecho y ha cometido un error”, afirmó Ritondo en aquella oportunidad.

Cristian Ritondo en la Cámara de Diputados Hernán Zenteno

El legislador expresó: “Teníamos que tener una discusión anterior, como lo hemos hecho otras veces. Yo estuve un año en el Consejo de Mayo y este tema no fue uno de los que salió”, acotó.

El diputado del PRO defendió las PASO al sostener que ese sistema electoral “ha hecho muchas cosas buenas”.